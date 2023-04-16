新變異株Arcturus肆虐 印度新增病例連4天破萬

由於新變異株Arcturus肆虐，印度 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 出現升溫跡象，過去連續4天新增病例破萬，但專家稱新疫情並未衝擊醫療資源，呼籲民眾無需驚慌。

印度衛生部今天上午發布每日疫情通報，過去24小時內新增COVID-19病例為10093例，陽性率為5.61%，有19人死亡，以德里的5例為最多。

這是印度連續第4天新增病例超過1萬人，也使得印度治療中的確診者增至5萬7542人。

疫情升溫的趨勢迫使許多省分的衛生廳召開緊急會議，商討因應對策及協調醫療資源。

印度衛生部官員預測，確診人數在未來10至12天內可能還會升高，然後才開始趨緩，但重申醫院病床需求並未面臨壓力，民眾無需驚慌。

得力於印度政府的疫苗 政策，疫情去年7月開始趨緩，12月時單日新增病例已減至1000多例，但4月6日又突破5000例。

疫情學專家指出，印度新一波疫情是由XBB 1.16變異株所致，這種變異株又稱為Arcturus，傳染力約為Omicron的1.2倍，除發燒、咳嗽或是腹瀉等症狀外，與過去其他變異株不同之處，是它還可能引起結膜炎。

所幸Arcturus的重症率並不高，世界衛生組織（WHO）目前正密切觀察中。