我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不給1.8萬元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

沒綠卡更新駕照吃虧大 南加華男竟等半年 還要筆試

新變異株Arcturus肆虐 印度新增病例連4天破萬

中央社／新德里16日專電

由於新變異株Arcturus肆虐，印度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情出現升溫跡象，過去連續4天新增病例破萬，但專家稱新疫情並未衝擊醫療資源，呼籲民眾無需驚慌。

印度衛生部今天上午發布每日疫情通報，過去24小時內新增COVID-19病例為10093例，陽性率為5.61%，有19人死亡，以德里的5例為最多。

這是印度連續第4天新增病例超過1萬人，也使得印度治療中的確診者增至5萬7542人。

疫情升溫的趨勢迫使許多省分的衛生廳召開緊急會議，商討因應對策及協調醫療資源。

印度衛生部官員預測，確診人數在未來10至12天內可能還會升高，然後才開始趨緩，但重申醫院病床需求並未面臨壓力，民眾無需驚慌。

得力於印度政府的疫苗政策，疫情去年7月開始趨緩，12月時單日新增病例已減至1000多例，但4月6日又突破5000例。

疫情學專家指出，印度新一波疫情是由XBB 1.16變異株所致，這種變異株又稱為Arcturus，傳染力約為Omicron的1.2倍，除發燒、咳嗽或是腹瀉等症狀外，與過去其他變異株不同之處，是它還可能引起結膜炎。

所幸Arcturus的重症率並不高，世界衛生組織（WHO）目前正密切觀察中。

疫情 印度 疫苗

上一則

英王查理加冕典禮在即 將舉行大型軍事儀式

延伸閱讀

印度農民費時13年 親手打造「陸上鐵達尼號」房屋

印度農民費時13年 親手打造「陸上鐵達尼號」房屋
蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人
印度前國會議員在鏡頭前遭開槍爆頭 3槍手假扮記者犯案

印度前國會議員在鏡頭前遭開槍爆頭 3槍手假扮記者犯案
世界向南半球傾斜 印度人口本月起超過中國 

世界向南半球傾斜 印度人口本月起超過中國 

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
同時訪問中國的法國總統馬克宏(左)，受到中國國家主席習近平的熱烈款待。圖為習近平7日在廣州招待馬克宏。（美聯社）

馬克宏稱歐洲不捲台海議題 新詞macroning諷賣友求榮

2023-04-09 20:49

超人氣

更多 >
16歲生日派對變色 阿拉巴馬州爆槍擊 4死逾20傷

16歲生日派對變色 阿拉巴馬州爆槍擊 4死逾20傷
逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居

逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居
蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
紐約州觸媒轉化器竊案 3年飆9386.36% 全美第一

紐約州觸媒轉化器竊案 3年飆9386.36% 全美第一