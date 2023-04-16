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岸田遇襲…漁港大叔壓制犯嫌獲盛讚 還原現場稱「想起安倍遇刺」

中央社／東京16日綜合外電報導
日本首相岸田文雄遇襲，一位「漁港大叔」立刻出手壓制，獲日本網友盛讚。今日「漁港大叔」受訪，回想當時情景表示，自己腦海中浮現出前首相安倍的畫面，便奮力上前壓制犯嫌。（取材自TBS NEWS YouTube影片）
日本首相岸田文雄遇襲，一位「漁港大叔」立刻出手壓制，獲日本網友盛讚。今日「漁港大叔」受訪，回想當時情景表示，自己腦海中浮現出前首相安倍的畫面，便奮力上前壓制犯嫌。（取材自TBS NEWS YouTube影片）

日本首相岸田文雄4月15日下鄉輔選遇襲幸運躲過一劫，率先壓制犯嫌的「漁港大叔」今天還原事發當下時說，腦海中浮現前首相安倍晉三遇刺事件，就奮力上前壓制犯嫌。

岸田4月15日到和歌山市雜賀崎漁港輔選，準備進行演說前遭人丟擲爆裂物，隨後在維安人員保護下撤離，平安無事。警方當場逮捕24歲犯嫌木村隆二，並扣押疑為爆裂物的兩件圓筒狀物體。

從日媒拍攝到的事發影片可以看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌，避免後續可能危害，獲日本網友盛讚，「漁港大叔」4月15日一度進入日本推特流行趨勢榜。

影片來源：YouTube

日本放送協會（NHK）報導，在現場出手壓制犯嫌的「漁港大叔」，本尊是54歲的當地漁夫，今天在「不露臉」的情況下出面接受日本媒體採訪。

「漁港大叔」說，犯嫌當時位置在自己左前方，且往前丟擲不明物體。他回想當時情景說，「正想往前拍攝（岸田）演說時的照片，就看到犯嫌丟了一個不明物體」。

他說，因為犯嫌丟出不明物體後，手上還在做某些動作，「我腦海中浮現出去年安倍前首相發生的事件，然後就在心想『不會吧』的同時壓制犯嫌」。

安倍2022年7月8日到奈良市為自民黨參議員候選人站台時，遭槍手持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會。

談到犯嫌木村隆二當下的神情，「漁港大叔」說，被壓制時也好、丟出的爆裂物爆炸時也好，「犯嫌就這樣不發一語面無表情，也沒有抵抗，但因為犯嫌手上一直拿著一個圓筒狀物體，所以我把它從犯嫌手上拍掉」。

他說，如果犯嫌手上拿的筒狀物爆炸的話，可能就會有人受傷，「結果沒有爆炸也沒人受傷真是太好了」。

有關岸田4月15日傍晚親自致電一事，「漁港大叔」表示，岸田說「真的很感謝」，然後他回覆說「沒有人受傷太好了」。

日本 安倍 岸田文雄

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