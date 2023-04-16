日相岸田遇襲 專家分析：維安反應佳 但落點近成課題

岸田4月15日到和歌山市雜賀崎漁港輔選，準備進行演說前卻遭人丟擲爆裂物，所幸躲過一劫。專家分析，該案例可能成為今後維安工作的一大課題。（路透）

日本 首相岸田文雄4月15日下鄉輔選遇襲幸運躲過一劫，專家雖然認為維安人員反應迅速，展現出訓練成果，但犯嫌丟擲的爆裂物落點離岸田很近，可能是今後維安工作的一大課題。

岸田4月15日到和歌山市雜賀崎漁港輔選，準備進行演說前遭人丟擲爆裂物，隨後在維安人員保護下撤離，平安無事。警方除扣押疑為爆裂物的兩件圓筒狀物體，也當場逮捕24歲犯嫌木村隆二。

以現任首相為標的 屬非常重大事件

日本放送協會（NHK）報導，熟知反恐對策的日本公共政策調查會研究中心主任板橋功說，「以現任首相作為襲擊目標是非常重大的事件」，有必要針對選舉時的維安工作確實進行討論。

談到4月15日襲擊現場的維安作為，板橋功說，岸田身旁維安人員立即把掉落岸田身後的投擲物撥開，並在展開防彈公事包同時迅速將岸田帶離現場，「我認為這種身體即時反應，展現出訓練成果」。

不過，板橋功也說，雖然從爆裂物落地到爆炸前還有時間撤離，可說運氣很好，但畢竟爆裂物落點相當接近岸田，這可能是今後維安工作的一大課題。

板橋功表示，單從影像來看，爆裂物是圓筒狀且冒出煙霧，有可能是「鐵管炸彈」。而攜帶兩支爆裂物也可以認為是預謀犯案，「有關這兩支爆裂物是否具殺傷力，今後將變得重要」。

他說，繼前首相安倍 晉三遭槍殺身亡後，這次又是在選舉演說時發生襲擊事件，再度凸顯不特定多數人混雜的選舉活動維安工作的困難。

板橋功說，一旦強化維安作為有可能對選舉活動帶來影響，所以站在警察 角度來看也有非常難做出判斷的一面。

安倍晉三2022年7月8日到奈良市為自民黨參議員候選人站台時，遭槍手持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會。

此次演說地點為漁港 未實施「預備審查」

日本經濟新聞報導，今天採訪警察廳時得知，4月15日發生的襲擊事件前，並未實施警察廳與和歌山縣警方共同場勘確認的「預備審查」。

「預備審查」主要是針對經常被用作選舉演說的場所，為順利訂定維安計畫而實施，但這次的演說會場並非「預備審查」對象。

警察廳面對2022年7月發生的安倍晉三遭槍擊身亡事件，時隔約30年全面修訂記載維安基本事項的「警護要則」（維安準則）。

在修訂後的「警護要則」中，警察廳可針對都道府縣警方訂定的維安計畫進行事前檢查，並根據實際需要進行修正。

這當中有一項稱為「預備審查」的方法，也就是在訂定維安計畫時，警察廳將與地方縣警共同場勘確認後訂定維安計畫草案。

岸田4月15日前往的漁港，並非經常被用來進行選舉演說的地點，所以事前並未實施「預備審查」。當天的維安計畫是由縣警單獨場勘後訂定，再由警察廳進行事前審查後確認。

警察廳表示，維安計畫訂定及審查方面時間都很充裕。警察當局有意針對這次維安作為是否適當進行驗證。

板橋功對此表示，雖然不是所有的演說場所都有必要實施「預備審查」，但現任首相及部長的演說會場在維安上風險較高，從維持國家體制正常運作的角度來看，「現任首相演說地點就算是過去不太使用的場所，也應該要實施預備審查」。