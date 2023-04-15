同名騙選票？鳥取縣新科議員自介：我是大阪來的前科者

54歲的平井沒有宣傳車等一般的選戰打法，只靠社群媒體發聲。（取材自平井伸治抖音）

與縣知事同名同姓，從外地空降的平井伸治3613票當選鳥取縣議員。他是有詐欺 前科坐牢5年半的更生人，本人、知事與選民，都對平井的當選大感意外。

無政黨推薦的政治新人平井伸治在鳥取市選區13名縣議員候選人中，得票數第12名，擠下當過鳥取市長與參議員的竹內功，進入縣議會。會期開始以後，可能出現「平井伸治vs平井伸治」的奇妙場面，縣知事平井伸治在同日舉行的選舉，完成5連霸。

新科議員平井不否認，可能與知事同名同姓而得到不少投錯的選票，「坦白說，對我大大有利」，「得票比想像中還多，我自己非常意外」。選民也說，很驚訝，以為那個人會落選，根本沒看結果。

他沒有從政經驗，甚至與鳥取沒有任何地緣關係。跨縣市從大阪過來選舉，因為他從小時候，就被同學戲稱是「知事」。出獄之後，真的把本名「伸知」，改成伸治。開始覺得，在有平井伸治治理的鳥取縣，是不錯的政壇起步。

從大阪到鳥取單程要3個小時，平井試圖在鳥取租屋，但被保證公司拒絕；跟市民會館租會議室做競選辦公室，在選舉公告前一刻被趕出來，因為有媒體質疑公家設施做競選辦公室不妥。

54歲的平井沒有宣傳車等一般的選戰打法，只靠社群媒體 發聲。選舉公報明記自己是坐過牢的更生人，呼籲鳥取縣民「快去投票 。投給我以外的任何人！」話題性十足。

根據過去的報導，平井在大型旅行社工作時，曾將7億日圓機票準備金，轉到自己的帳戶，涉詐欺罪被捕，2010年6月地院以他還有6億多日圓沒有歸還，罪責重大，判處6年徒刑。

平井表示，他在獄中用功讀書，取得15張證照。政見是提高鳥取的最低時薪，現在鳥取的基本時薪854日圓，與東京的1072日圓少200日圓以上。他說，明明鳥取人與東京人一樣忙，做一樣的工作，汽油價格也一樣，為何薪資差這麼多。

平井出馬參選，被其他候選人的地方支持者罵死了，原本是同額競選，正在喬不必投票，直接宣布當選，打亂他們的算盤，還把一個人擠成落選。