西班牙女「穴居」500天 出洞驚呼：對這世界一無所知

現年50歲西班牙極限運動員弗拉米尼（Beatriz Flamini）獨自在洞穴中待了500天。（路透）

現年50歲西班牙極限運動員 弗拉米尼（Beatriz Flamini）獨自在洞穴中待了500天後，14日終於「出洞」，可能創下世界紀錄。

BBC報導，當弗拉米尼進入格拉納達70公尺深的洞穴時，俄羅斯尚未入侵烏克蘭 ，疫情 也還沒開始在全球大流行，她走出洞穴後表示，「我還停留在2021年11月21日，我對這個世界一無所知」。這是科學家密切監控的實驗一部分。

弗拉米尼48歲時進入洞穴，她在此期間運動、繪畫和編織羊毛帽。據據弗拉米尼的團隊稱，她看完60本書、喝了1000公升的水。

她受到一群心理學家、研究人員、洞穴研究專家的監控，但沒有與她聯繫。

西班牙TVE電視台畫面顯示，她笑著爬出洞穴，然後開心擁抱團隊，並形容這段經歷「非常好」。

弗拉米尼表示，「我已經沉默了一年半，除了自己沒有和任何人說話」，現在只想洗個澡，因為很久沒碰水了。她後來表示，大約二個月後她就忘記時間，「有那麼一刻，我不得不停止數日子，我認為自己已經在山洞裡待了160至170天。」

她說，最艱難的時刻之一就是有蒼蠅入侵時，她還因此出現幻聽。據了解，專家們一直以她為研究對象，探討社交孤立和暫時性的極端迷失方向，對人們時間感知的影響。