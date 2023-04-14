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日本批准興建首座賭場 以多元化旅遊吸引力

編譯簡國帆／綜合外電
日本政府14日批准在大阪興建國內首座賭場。（路透）
日本政府14日批准在大阪興建國內首座賭場。（路透）

日本政府14日批准在大阪興建國內首座賭場複合式度假中心（integrated resort）的計畫，希望開發新的旅遊來源，吸引國內外遊客造訪。

這座複合式度假中心規劃將包括一座賭場、會議中心、展覽廳、飯店以及劇院，由日本Orix公司與美國美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）合作，將在大阪灣打造人工島夢洲（Yumeshima），戰地49.2萬平方公尺，初期投資額為1.8兆日圓（135億美元），最快有望2029年秋季開門營業，預期每年將吸引2,000萬名遊客，帶進5,200億日圓（39億美元）營收。

日本觀光局表示，這項2020年4月由大阪政府提出的提案，已獲批准。國土交通省的專家委員會認為，大阪政府提案已滿足所有必要的要求。

日本之前把賭場和其他民間賭博視為非法，2018年的複合式度假中心法令把賭場博弈視為例外，但多年來面臨強硬的公眾反對，使日本實現賭場野心的進度緩慢。

在日本旅遊業持續從新冠疫情的衝擊復甦之際，首相岸田文雄領導的政府把賭場是為支持旅遊業擴張的關鍵。岸田表示，複合式度假中心對吸引國內外旅客來說很重要，也是追求成為旅遊導向國家目標的重點。

根據計畫，Orix與美國美高梅國際酒店集團將各持有夢洲計畫的40%股權，Panasonic、關西電力公司及西日本鐵道等其餘20家參與的公司，共持有剩餘20%股權。文件顯示，三菱日聯金融集團（MUFG）和三井住友銀行將提供5,500億日圓的計畫融資

然而，當前正值新加坡和澳門等知名的賭場地點都苦於吸引遊客。日本安田女子大學副教授Shota Otani指出，亞洲和其他大幅中國大陸旅客的賭場，復甦速度都比拉斯維加斯等其他城市慢。

不過，大阪在這方面可能有優勢。當局預測，這座賭場在營運的頭三年，約70%旅客都將是日本遊客。Shota Otani說，大阪擁有豐富觀光資源，這是許多其他亞洲賭場無法比擬的。大阪境內有環球影城等景點，距離古都京都的車程也不到一小時。

不過，長期而言，這座賭場可能面臨艱鉅挑戰，包括人口老化將使造訪遊客數量逐漸減少，必須提高獨特的吸引力。

日本 觀光 新加坡

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