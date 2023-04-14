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熱帶氣旋伊爾莎侵襲澳洲 持續風速218公里創紀錄

中央社／雪梨14日綜合外電報導
強烈熱帶氣旋伊爾莎（Ilsa）14日侵襲澳洲西北部。 （路透）
強烈熱帶氣旋伊爾莎（Ilsa）14日侵襲澳洲西北部。 （路透）

強烈熱帶氣旋伊爾莎（Ilsa）今天侵襲澳洲西北部，帶來澳洲有史以來最強勁的持續風速，達到平均每小時218公里，但當局官員指出，主要城鎮似乎躲過風暴的最嚴重影響。

伊爾莎登陸在人口稀少的西澳州（Western Australia）帕杜鎮（Pardoo）附近，先前不久才剛升級為最強烈的第5級熱帶氣旋。

帕杜鎮當地的小型加油站和露營拖車公園業者在社群媒體說，他們的生意看起來「蒙受巨大損失」。

但相關當局指出，主要的人口中心似乎「躲過熱帶氣旋衝擊」，伊爾莎的強度級別已經減弱到第3級。

緊急救難服務當局發言人沙頓（Peter Sutton）向澳洲廣播公司（ABC）表示：「我們沒有接到任何求助電話，看來較大的人口密集地區已經躲過大部分破壞。」

他還說：「一旦安全，我們就會讓直升機升空。」

澳洲氣象局指出，伊爾莎創下澳洲的10分鐘內最強持續風速初步紀錄，達到平均每小時218公里，陣風也達到每小時288公里。

先前的風速紀錄是每小時194公里，由熱帶氣旋喬治（George）於2007年締造。

澳洲 熱帶氣旋 社群媒體

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