行人「禮讓」汽車竟成陷阱 在日本自駕當心別挨罰
為洗刷行人地獄惡名，台灣提高車輛未禮讓行人罰則，警察也加強取締這類違規。但若在沒有號誌的行人穿越道，有行人停下腳步，要車輛優先通過，你該怎麼辦？至少在日本，務必要當心。日本推特有一則「勸世文」，拜託行人切勿禮讓車輛，免得害到駕駛。
在日本沒有號誌的人行穿越道，偶爾會出現正要通過的老人，覺得自己走路太慢，原地不動，揮手示意要車輛先通過。這個時候，如果此時你放開煞車，踩下油門，極可能被交通警察逮個正著，吞下9000日圓（約67.9美元）的罰單。
日本有名駕訓班的教練在推特發文呼籲：在無號誌路口的行人們，拜託不要禮讓已經暫停的車輛，要他們優先通。因為您的禮讓，駕駛可能因「妨害行人穿越馬路」而吃上罰單，就算您有做手勢要車輛先過。
這名駕訓班教練表示，自己曾經害汽車駕駛被開單，做為行人的他，當場向交警作證是他主動禮讓，對方還是無法免罰。
日本地方交警證實，如果沒有行人的證詞，很難判定是不是違規，而且就算當場問過行人，仍可能被判定違反道路交通法38條，妨礙行人通過，將被記違規兩點及普通車輛駕駛要罰9000日圓。
律師藤吉修祟也在推特發布一段行車紀錄器影片，顯示行人明確手勢要車輛先通過，但駕駛被開罰單。
通行を妨げないとは邪魔をしないと言うことであり、譲られた場合に車が先に行くことを歩行者妨害とするのは明らかに条文の拡大解釈であり、これでは安心して車に乗れない。— 藤吉修崇@YouTuber弁護士・税理士 (@fujiyoshi_ben) June 27, 2022
この動画を観て欲しいのだけど、通行人は先に行ってくれとはっきり意思表示をしている。
これを妨害と言うのは納得できない。 pic.twitter.com/CPBOH4cVs3
兩則推文引發很多討論，最後警視廳出來解釋條文，指在行人穿越道前暫停的車輛，有得到行人明確手勢動作等指示，車輛優先通過不會開罰；但若因此妨礙其他行人通過，仍會觸法。
只是，警視廳的宣導不見得能普及到全日本交警，日本人說，最好還是別依行人的指示，等他通過再開車最保險。
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