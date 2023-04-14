行人「禮讓」汽車竟成陷阱 在日本自駕當心別挨罰

日本律師藤吉修祟在推特發布一段行車紀錄器的影片，顯示行人明確手勢要車輛先通過，但駕駛被開罰單。（取材自推特@fujiyoshi_ben）

為洗刷行人地獄惡名，台灣提高車輛未禮讓行人罰則，警察 也加強取締這類違規。但若在沒有號誌的行人穿越道，有行人停下腳步，要車輛優先通過，你該怎麼辦？至少在日本 ，務必要當心。日本推特 有一則「勸世文」，拜託行人切勿禮讓車輛，免得害到駕駛。

在日本沒有號誌的人行穿越道，偶爾會出現正要通過的老人，覺得自己走路太慢，原地不動，揮手示意要車輛先通過。這個時候，如果此時你放開煞車，踩下油門，極可能被交通警察逮個正著，吞下9000日圓（約67.9美元）的罰單。

日本有名駕訓班的教練在推特發文呼籲：在無號誌路口的行人們，拜託不要禮讓已經暫停的車輛，要他們優先通。因為您的禮讓，駕駛可能因「妨害行人穿越馬路」而吃上罰單，就算您有做手勢要車輛先過。

這名駕訓班教練表示，自己曾經害汽車駕駛被開單，做為行人的他，當場向交警作證是他主動禮讓，對方還是無法免罰。

日本地方交警證實，如果沒有行人的證詞，很難判定是不是違規，而且就算當場問過行人，仍可能被判定違反道路交通法38條，妨礙行人通過，將被記違規兩點及普通車輛駕駛要罰9000日圓。

律師藤吉修祟也在推特發布一段行車紀錄器影片，顯示行人明確手勢要車輛先通過，但駕駛被開罰單。

兩則推文引發很多討論，最後警視廳出來解釋條文，指在行人穿越道前暫停的車輛，有得到行人明確手勢動作等指示，車輛優先通過不會開罰；但若因此妨礙其他行人通過，仍會觸法。

只是，警視廳的宣導不見得能普及到全日本交警，日本人說，最好還是別依行人的指示，等他通過再開車最保險。