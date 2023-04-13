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村上春樹睽違6年出長篇小說新作 日本書迷搶購

中央社／東京13日綜合外電報導
日本作家村上春樹13日推出睽違6年的長篇小說新作，這本新書「城市及其不確定的牆」（暫譯），目前只有日文版。（美聯社）
日本作家村上春樹13日推出睽違6年的長篇小說新作，這本新書「城市及其不確定的牆」（暫譯），目前只有日文版。（美聯社）

在全球享有盛譽的日本作家村上春樹今天推出睽違6年的長篇小說新作，數十位興奮的書迷凌晨早已在東京一間書店外排隊，以等待新書開賣。

法新社報導，位於東京新宿區的紀伊國屋書店已在入口處的桌子上堆滿新書「城市及其不確定的牆」（暫譯）。這本小說目前只有日文版。

一位39歲的書迷告訴法新社：「我想要一回到家就開始讀。雖然想細細品味每個句子，但我大概會一口氣就讀完整本小說。」他非常崇拜村上春樹在超現實色彩作品中摻入流行文化的寫作風格。

村上春樹的上一部長篇小說「刺殺騎士團長」於2017年2月出版。

這位暢銷作家以細膩文字來描寫現代生活的荒謬和孤獨聞名，他的作品陸續被翻譯成大約50種語言。

新書開賣前，村上春樹在日本出版社「新潮社」發布的訊息中介紹，這本小說是他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間進行自我隔離時的創作。

這位74歲的作家曾以典型的神秘風格形容自己創作過程，他說「就好像一位『讀夢人』在圖書館內閱讀『舊夢』一樣」。

代表作有「挪威的森林」、「海邊的卡夫卡」的村上春樹，是諾貝爾文學獎的入圍常客，平時過著隱居式的生活。

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