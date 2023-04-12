日本將核准在大阪首蓋賭場 博弈概念股大漲同賀

日媒報導，日本將核准在大阪興建賭場度假村的計畫。圖為澳門賭場。（美聯社）

日媒報導，日本 將核准在大阪興建賭場度假村的計畫，使得大阪成為該國第一個賭場據點，這也代表日本朝邁向成為亞洲博弈目的地跨出一大步。

日本時事通信社今天（12日）報導，日本首相岸田文雄的政府預期將簽署由地方政府提交、納入飯店和會議廳在內的綜合渡假村計畫，該渡假村預定2029年底開幕。內閣的部長們最快在周五做出決定。審查流程的拖延，可能代表啟動營運的時間晚得多。

這項消息激勵在東京交易的博弈概念股大漲。致力與美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）合作大阪賭場計畫的歐力士集團（Orix Corp）今天盤中勁揚2.1%，柏青哥等遊戲機台製造商Universal Entertainment股價大漲6.9%。

興建賭場是日本希望緊抓觀光 需求復甦商機的關鍵，希望讓外國觀光客人數到2030年前達到6,000萬人次，是疫情 前水準的兩倍。

根據時事通信社的報導，日本政府預定核准多達三個綜合渡假村地點，至於長崎縣提交的競爭提案則仍在審查中。

根據這項大阪計畫，包含美高梅國際酒店集團與歐力士集團在內的財團將以1.08兆日圓（81億美元）初期費用在Yumeshima（暫譯夢島）人工島興建度假村，每年吸引估計2,000萬名訪客。這些業者仍需要額外的許可才能營運賭場。