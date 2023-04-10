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影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

編譯陳曉慈／即時報導
西藏精神領袖達賴喇嘛。（Getty Images）
西藏精神領袖達賴喇嘛。（Getty Images）

在一段網路影片中，達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，影片在網路上遭瘋傳並引發各界撻伐。達賴喇嘛10日透過官方聲明向小男孩與他的家人致歉。

達賴喇嘛在聲明表示，他十分後悔造成這次事件，希望為他可能造成的傷害道歉，不只向小男孩及其家人，還有世界各地可能因此受傷的人們。聲明中也寫道，達賴喇嘛時常跟身邊的人開玩笑，就算在公共場合或媒體面前也不太避諱。

這段影片錄製於2月，當時達賴喇嘛出席印度北部達蘭薩拉的活動，一名小男孩走上台，問達賴喇嘛「可不可以抱你？」達賴喇嘛不只答應男孩擁抱，還邀請男孩親吻他的臉頰，最後又親吻男孩的嘴巴，隔了幾秒後，達賴喇嘛向男孩說「吸我的舌頭」，便向男孩吐舌頭。

總部位於德里的「HAQ兒童權利組織」向CNN表示，他們譴責所有侵犯兒童權利的行為，並在聲明中說：「有新聞提到西藏文化中有吐舌頭的行為，但這段影片顯然與任何文化表現無關；就算真的是文化表現，那也是令人無法接受的。」

印度金融時報指出，在傳統西藏文化中「吐舌禮」是人們向對方表達最高敬意的一種方式。

達賴喇嘛 印度

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