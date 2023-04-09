日本成田機場新構想 3座航廈將合一提升便利度

成田機場以2029年3月底完工為目標，正推動新建第3條跑道及延長B跑道工程，因此，成田機場公司邀請機場附近地方政府、中央政府及專家等人士開會，彙整出「新成田機場」構想。（美聯社）

日本 成田機場 公司考量到第3條跑道新建工程將在2029年完工，為進一步提升旅客便利度及效率已彙整「新成田機場」構想，未來現有3座航廈將合而為一，預定地位於第2航廈南側。

日本放送協會（NHK）報導，成田機場以2029年3月底完工為目標，正推動新建第3條跑道（C跑道）及延長B跑道工程，預估完工後的旅客數將大幅成長。

因此，成田機場公司邀請機場附近地方政府、中央政府及專家等人士開會，共同檢討成田機場未來樣貌，彙整出「新成田機場」構想。

在這個構想中，將把目前3座客運航廈合而為一，提高旅客便利度與效率。這座新航廈預定地位於3條跑道的中心點，將在使用現有旅客大樓的同時分階段興建。

有關新航廈的具體規模、相關時程及經費等目前仍未定，成田機場公司社長田村明比古說，希望今後深化討論，加速提出內容更明確的具體方案。

日本航空領域專業媒體Aviation Wire日前報導，成田機場目前擁有3座航廈，最新一座是2015年4月啟用、專供低成本航空公司（LCC）使用的第3航廈。

日本航空（JAL）等航空公司進駐的第2航廈，從1992年12月啟用；至於全日空（ANA）等航空公司進駐的第1航廈，則是從機場啟用的1978年5月起使用至今。隨著成田機場啟用將屆滿45週年，部分航廈已明顯老舊。

至於將新建的C跑道長度為3500公尺，位於現有的B跑道南側；B跑道長度也將從2500公尺延長到3500公尺。隨著跑道工程完工，成田機場年起降次數將增加到50萬次。