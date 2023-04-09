我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬克宏對台海立場 歐洲政壇學界批判失格、天真

剩一塊樹皮還泡鹹水 華府櫻花樹年年滿開 激勵人心

日本成田機場新構想 3座航廈將合一提升便利度

中央社／東京9日綜合外電報導
成田機場以2029年3月底完工為目標，正推動新建第3條跑道及延長B跑道工程，因此，成田機場公司邀請機場附近地方政府、中央政府及專家等人士開會，彙整出「新成田機場」構想。（美聯社）
成田機場以2029年3月底完工為目標，正推動新建第3條跑道及延長B跑道工程，因此，成田機場公司邀請機場附近地方政府、中央政府及專家等人士開會，彙整出「新成田機場」構想。（美聯社）

日本成田機場公司考量到第3條跑道新建工程將在2029年完工，為進一步提升旅客便利度及效率已彙整「新成田機場」構想，未來現有3座航廈將合而為一，預定地位於第2航廈南側。

日本放送協會（NHK）報導，成田機場以2029年3月底完工為目標，正推動新建第3條跑道（C跑道）及延長B跑道工程，預估完工後的旅客數將大幅成長。

因此，成田機場公司邀請機場附近地方政府、中央政府及專家等人士開會，共同檢討成田機場未來樣貌，彙整出「新成田機場」構想。

在這個構想中，將把目前3座客運航廈合而為一，提高旅客便利度與效率。這座新航廈預定地位於3條跑道的中心點，將在使用現有旅客大樓的同時分階段興建。

有關新航廈的具體規模、相關時程及經費等目前仍未定，成田機場公司社長田村明比古說，希望今後深化討論，加速提出內容更明確的具體方案。

日本航空領域專業媒體Aviation Wire日前報導，成田機場目前擁有3座航廈，最新一座是2015年4月啟用、專供低成本航空公司（LCC）使用的第3航廈。

日本航空（JAL）等航空公司進駐的第2航廈，從1992年12月啟用；至於全日空（ANA）等航空公司進駐的第1航廈，則是從機場啟用的1978年5月起使用至今。隨著成田機場啟用將屆滿45週年，部分航廈已明顯老舊。

至於將新建的C跑道長度為3500公尺，位於現有的B跑道南側；B跑道長度也將從2500公尺延長到3500公尺。隨著跑道工程完工，成田機場年起降次數將增加到50萬次。

機場 日本

上一則

沙烏地與青年運動和談 終結葉門衝突有望

延伸閱讀

網臆測日本黑鷹直升機遭中擊落 防衛省排除可能

網臆測日本黑鷹直升機遭中擊落 防衛省排除可能
中國留學生諷廣島原爆「沒辦法同情」 日本議員喊查

中國留學生諷廣島原爆「沒辦法同情」 日本議員喊查
北加櫻花節登場 金山日本城湧人潮

北加櫻花節登場 金山日本城湧人潮
4/16日本城巡遊 疫情後首回歸

4/16日本城巡遊 疫情後首回歸

熱門新聞

印度一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運，獲封「德里捷運女」的外號。(取自推特@JaskierYours)

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023-04-03 12:05
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）模擬結果顯示，如果美國與中國為了台灣爆發核戰，推估直接造成死亡人數將高達約260萬人。（歐新社）

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

2023-04-08 07:30
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30

超人氣

更多 >
網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案