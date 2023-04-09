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沙烏地與青年運動和談 終結葉門衝突有望

中央社／沙那9日綜合外電報導

外交官指出，一個沙烏地阿拉伯代表團今天在葉門首都沙那與伊朗支持的什葉派激進團體「青年運動」叛軍，針對可能的新停火協議展開協商。利雅德正尋求擺脫葉門內戰的途徑。

法新社引述青年運動（Houthi）所屬媒體報導，青年運動最高政治委員會領導人馬沙特（Mahdi al-Mashat）與利雅德駐葉門大使賈比爾（Mohammed Al-Jaber）等沙烏地官員握手和進行會晤。

一名葉門駐波斯灣地區外交官表示，沙烏地官員「在沙那（Sanaa）商討如何向前推進，為葉門開創和平」。相關消息並獲另外一名外交官證實。

沙烏地官員未回覆置評請求。

約莫一個月前，中國斡旋沙烏地和區域夙敵伊朗出人意表重建關係，也為終結葉門衝突的進展帶來希望。這場衝突已經造成數十萬人喪生，引發聯合國所稱的舉世最嚴重人道危機。

沙烏地和伊朗外交部長6日在北京會晤時，矢言共同致力於為動盪不安的中東地區帶來「安全穩定」。

路透社報導，沙烏地代表團訪沙那意味著由阿曼斡旋的沙烏地與青年運動叛軍的磋商取得進展。除阿曼外，聯合國也在推動葉門和平。

與葉門接壤的阿曼多年來一直努力彌合葉門交戰各方的分歧，亦即彌合伊朗與沙烏地，以及更廣泛的伊朗、沙烏地和美國間的歧見。葉門若達成永久停火將豎立中東邁向穩定的一大里程碑。

青年運動叛軍2014年奪取沙那，從而引發與國際承認的葉門政府的衝突。沙烏地為首的軍事聯盟長達8年支持葉門政府與叛軍作戰。

在大約一年前宣布停火協議後，葉門境內實際敵意已顯著降低。儘管協議去年10月便已正式到期，但仍在很大程度上受到尊重。

伊朗 聯合國 北京

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