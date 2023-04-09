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土轟炸伊北庫德自治區 庫德族領袖事發時在現場

中央社／巴格達8日綜合外電報導

伊拉克總統拉希德今天譴責土耳其轟炸伊北庫德族自治區蘇雷馬尼亞機場，要求土耳其道歉並停止對伊拉克領土的敵對行動。

路透社報導，機場遭轟炸當時，以庫德族為主、由美軍支持的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces）總司令阿布迪（Mazloum Abdi）人在現場，現場還有美國部隊。美國國防部證實，當時美國軍方人員的車隊也遭到轟炸。

拉希德（Abdul Latif Rashid）在聲明中說：「土耳其針對庫德斯坦自治區（Kurdistan Region）的軍事行動持續進行，最新一起是（7日）對蘇雷馬尼亞（Sulaymaniyah）機場的轟炸。」

機場安全人員當時發表聲明說，轟炸在機場圍牆附近引發爆炸和小型火災，火勢很快被控制。

美國國防部發言人溫杜拉（Phil Ventura）告訴法新社，調查正在進行當中，「幸運的是沒有傷亡」。

「敘利亞民主力量」先前否認攻擊發生時阿布迪人在機場，但今天又做出澄清說，先前是因為「安全」理由才否認阿布迪在現場。

「敘利亞民主力量」發言人夏米（Farhad Shami）發布聲明說，他們的媒體中心「故意控制」關於阿布迪下落的訊息，「直到他安全抵達」庫德族人管理的敘利亞東北部。

夏米告訴法新社，阿布迪一直在蘇雷馬尼亞與當地的庫德反恐部隊合作對付伊斯蘭國（Islamic State）。

機場 國防部

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