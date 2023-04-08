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日本知名迴轉壽司用「過期」食材 員工稱減少浪費：稍微過期沒問題

中央社／東京8日綜合外電報導
壽司示意圖，非當事人及事物。（ingimage）
壽司示意圖，非當事人及事物。（ingimage）

日本大型連鎖迴轉壽司「濱壽司」日前發生分店未遵守內部規範，將超過公司自行訂定的「使用期限」食材改標籤後再提供給顧客，原因是想減少浪費，濱壽司對造成顧客不快致歉。

讀賣新聞報導，濱壽司（HAMA-SUSHI）母公司「泉盛控股」（Zensho Holdings）日前接獲內部檢舉後，針對員工進行調查發覺此事。

TBS電視台報導，這種違反公司內部規定的作法已持續數年之久。濱壽司表示，雖然這種做法沒有違反食品衛生法，但他們會反省並採取改善對策。日本的「消費期限」代表食品食用的安全期限。

濱壽司聲明指出，他們在不超過「消費期限」的範圍內，訂定「使用期限」作為管理目標來營運各分店。

日本放送協會（NHK）報導，根據濱壽司官網聲明，事發店是位於福島縣郡山市的「濱壽司郡山堤店」，將已超過公司自行訂定的「使用期限」，但目視未出現變色等變質的食材，透過更改標籤等方式繼續用作食材。

雖然濱壽司下令員工丟棄已超過「使用期限」的食材，但部分員工面對內部調查時回答說，「稍微過期在安全上並無問題」、「想減少食物浪費」。

該公司目前尚未接獲有顧客因此出現健康受害情況，未來會強化員工教育，及檢討食材管理方法等作為，盡全力防止類似情況再度發生。

濱壽司表示，這次未徹底遵循公司規範並不是該分店的責任，公司經營本身也有問題，他們會誠心反省採取改善對策。

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