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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

政府、工會談不攏 法國第11輪罷工出現疲態

記者張宗智、編譯羅方妤／綜合6日電
法國各地6日進行反年改第11輪罷工遊行抗議，但示威群眾平和，行人或遊客並未受嚴重影響。（記者張宗智／攝影）
法國各地6日進行反年改第11輪罷工遊行抗議，但示威群眾平和，行人或遊客並未受嚴重影響。（記者張宗智／攝影）

法國第11輪全國大罷工6日登場，抗議總統馬克宏將退休年齡提高至64歲的巴黎群眾集結在巴黎市榮軍院（Invalides）周邊地區抗議，人數逾2000人；部分地鐵站和跨塞納河連接榮軍院的亞歷山大三世橋，也因此單向封鎖，但示威群眾平和，行人或遊客的行動並未受到嚴重影響。

法國總理博爾內與工會5日針對退休金改革的會談未能打破政治僵局，總統馬克宏支持度陷入危機，民調機構Elabe為法國BFM電視台製作民調顯示，若馬克宏和極右派領袖瑪蘅．雷朋競選現在投票，雷朋將以五成五支持度勝過馬克宏的四成五。

勞工團體在與博爾內會談時主張，擺脫危機的唯一出路是取消立法，博爾內斷然拒絕，會談不到一小時就不歡而散。強硬左派總工會（CGT）新任首位女性領袖比內表示：「除了放棄改革外，沒有其他平息抗議的方法。」

不過專家指出，隨著示威進入第11輪，動員已開始出現疲態；抗爭日趨暴力化也讓一般民眾卻步。抗議團體計畫13日再度集結，對憲法委員會施壓。

法國各地6日進行反年改第11輪罷工遊行抗議，但示威群眾平和，行人或遊客並未受嚴重...
法國各地6日進行反年改第11輪罷工遊行抗議，但示威群眾平和，行人或遊客並未受嚴重影響。（記者張宗智／攝影）
法國各地6日進行反年改第11輪罷工遊行抗議，但示威群眾平和，行人或遊客並未受嚴重...
法國各地6日進行反年改第11輪罷工遊行抗議，但示威群眾平和，行人或遊客並未受嚴重影響。（記者張宗智／攝影）
法國各地6日進行反年改第11輪罷工遊行抗議，但示威群眾平和，行人或遊客並未受嚴重...
法國各地6日進行反年改第11輪罷工遊行抗議，但示威群眾平和，行人或遊客並未受嚴重影響。（記者張宗智／攝影）

僵持中的各方都在等待法國憲法委員會14日對年金改革判決是否違憲，憲法委員會有權取消部分甚至全部立法。專家表示，判決考量理論上是純粹就法論法，實際上會考量民意。

勃根地大學政治系教授安度法托表示：「民調顯示絕大多數民眾反對年改，所以憲法委員會可能會宣布法案部分違憲。總統的仇恨值竟然如此之高，實在罕見，可說在法國前所未見。」

自四年前的黃背心運動以來，最近一波示威是對馬克宏權威最嚴重挑戰。但一名馬克宏身邊的消息人士表示這不重要，「若共和國總統扮演的角色是根據民意做決策，就沒有必要進行選舉。當總統就是要在關鍵時刻做出可能不受歡迎的選擇」。

馬克宏目前正在北京進行三天國事訪問。

馬克宏 民調 退休金

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