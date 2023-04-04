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俄國太平洋艦隊將設特種潛艦隊 攜帶海神核魚雷

編譯中心╱綜合3日電
俄國太平洋艦隊將設特種潛艦隊 攜帶海神核魚雷。(路透)
俄國太平洋艦隊將設特種潛艦隊 攜帶海神核魚雷。(路透)

俄羅斯塔斯社（TASS）今天報導，為強化太平洋艦隊打擊實力，莫斯科計劃在2024年底或2025年上半年前成立一支特種潛艦隊，這些潛艦將攜帶裝載核彈頭的「海神超級魚雷」。

中央社引述路透社報導，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）4年前揭示一種本身具核動力的全新戰略核武後，今年1月俄國當局宣布已生產出首批「海神（Poseidon）超級魚雷」。

3月下旬，莫斯科表示，計劃於2024年初，在堪察加半島（Kamchatka Peninsula）完成沿岸基礎設施，用以作為攜帶海神魚雷潛艦的基地。俄國太平洋艦隊的核子動力彈道飛彈潛艦基地位於堪察加半島的東南沿海。

塔斯社援引一位未具名國防消息人士的說法報導，「已決定在堪察加半島設立一個特種潛艦隊。我們正討論在2024年12月或2025年上半年（完成上述計畫）。」

海神超級魚雷的公開資料中已獲證實的細節很少，但它本質上是魚雷與無人機的結合體，可從核子動力潛艦上發射。

「莫斯科時報」（The Moscow Times）則稱，海神超級魚雷是一種「洲際核動力核彈頭自主魚雷」，本身擁有核動力。

俄國 核彈 俄羅斯

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