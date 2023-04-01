伊朗婦女疑因未戴頭巾遭攻擊 當局下令逮捕

伊朗 司法機構今天宣布，當局下令逮捕2名女性。稍早一段網路瘋傳的影片顯示，她們疑因未戴頭巾而遭1名男子攻擊。

法新社報導，在伊朗社群媒體 瘋傳的影片畫面顯示，2名女性顧客在商店內發生口角後，遭到1名男子毆打，她們都沒有佩戴頭巾。

畫面可見，該名男子將一桶看似優酪乳的東西倒在2名女子的頭上，店主隨即出面與他對峙。

司法部門新聞網站米桑線上（Mizan Online）報導，當局以「侮辱性行為和擾亂秩序罪」對該名男子發出逮捕令，並同時對這2名女性發布逮捕令，理由是她們摘下頭巾，「犯下違禁行為」。

去年9月，伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反佩戴頭巾規定，在遭道德警察 關押期間死亡，此後伊朗示威不斷。

示威活動已造成數以百計的人喪生，其中包括數十名安全人員，數千人因伊朗官員所謂以色列和西方煽動的「騷亂」而被捕。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天再度呼籲，伊朗婦女應佩戴頭巾，因為這是「宗教必需品」。

他強調，「頭巾是個法律問題，民眾有義務要遵守。」