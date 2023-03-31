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民意反彈 韓：不開放福島水產品

編譯中心／綜合30日電
南韓總統尹錫悅。（美聯社）
南韓總統尹錫悅。（美聯社）

針對2011年日本311大地震後引發的福島縣核災，南韓總統辦公室30日強調，南韓政府絕不會恢復進口福島地區的水產品。韓聯社引述日媒報導，16日在東京舉行日韓領袖會談時，南韓總統尹錫悅曾向日本首相岸田文雄說，即使需要「相當長時間」，仍將為此（恢復進口）徵求南韓民眾的理解。另在該會談期間，日方也曾要求韓方放寬相關禁令。

南韓總統辦公室30日以書面表達政府立場，強調「將國民健康安全放在首位的立場不變」。鑑於擔憂2011年後可能的輻射汙染，自2013年起，南韓政府即全面禁止進口該縣周邊8縣的水產品。

韓聯社引述該辦公室有關負責人報導，日媒前述報導「並不屬實」，日方似有意利用媒體報導，遂行某種目的。南韓政府以人民健康安全優先的原則「毫無變化」，韓方「絕不會進口福島產水產品」、「福島水產品絕不會進入國內」。

日本共同社20日報導，南韓總統辦公室相關人士指稱，相關問題有必要從科學和人民觀感這兩方面研究。岸田則曾在前述「岸尹會」時，敦促「基於科學根據放寬」相關限制。

針對該辦公室前述表態，日本政府尚未做出正式回應。

另方面，為振興經濟，南韓將暫時放寬台灣等22個免簽入境國家或地區遊客的規範，不必再線上申請電子旅遊許可，並且簡化入境流程，以吸引更多外國觀光客入境。

南韓也表示，來自美國和歐洲等34國的轉機遊客也將不須再取得簽證，並可停留多達30天。這些措施是在南韓總統尹錫悅主持的經濟與大眾生計事務緊急會議上宣布，為首爾當局力拚今年吸引1000萬名外國遊客的計畫一環，希望提振成長減緩的經濟。

來自中國的團客，能在入境機場所在地的城市停留多達五天，或若透過濟州島轉機，可在首爾都會區停留多達五天。當局也放寬越南、菲律賓及印尼團客的簽證發放規定，並為高所得外國人與年輕人設立新的簽證計畫。

南韓當局也將擴增國際航班數量到新冠疫情前的水準，政府將在9月前增加每周往返中國大陸到954班，遠多於目前的63班，每周往返日本的班機也將從目前的863班，增至1004班。

南韓 日本 簽證

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