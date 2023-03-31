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南韓國安首長因BLACKPINK丟官 真相曝光

編譯中心／綜合30日電
甫請辭的南韓前國家安保室長金聖翰。（路透）
甫請辭的南韓前國家安保室長金聖翰。（路透）

南韓「朝鮮日報」30日報導，南韓國家安保室室長金聖翰29日請辭，據悉背後主因是美國總統拜登和第一夫人吉兒1月曾提出在南韓總統尹錫悅4月訪美時，由南韓女子天團BLACKPINK和流行天后女神卡卡（Lady Gaga）等美韓明星表演「文化特別節目」，但金聖翰對此「已讀不回」，也沒向尹錫悅報告。

尹錫悅訪美在即，金聖翰等多位親信卻連遭撤換，引發外界關注。有分析認為，這是南韓政府內部在協調尹錫悅訪美行程的過程中，出現重大失誤。南韓駐美大使趙太庸則內定接任安保室長，外交部第一次官趙賢東出任駐美大使。

據報導，美方1月提出希望BLACKPINK與女神卡卡等美韓明星攜手表演的節目後，金聖翰遲未給予明確答覆，尹錫悅本人直到有美國高官3月初訪韓時，才獲悉此事，尹錫悅因此追究金聖翰等外交國安幕僚的責任。

金聖翰在辭職聲明中表示，希望他引發的爭議不再給外交和國政運營帶來負擔。據韓媒報導，尹錫悅是透過3月初訪問美國的外交當局者事後，了解到了這一事實，然後追究了金聖翰等外交安全參謀的責任。

雖然接到美方活動提案的報告，但金聖翰卻辯稱，「在與美國白宮高層相關人士進行最終協調的過程中，沒有聽到該演出提案，因此判斷有誤」。總統室高層相關人士則表示：「在協調時隔12年舉行的南韓領導人赴美國是訪問的過程中，他沒有認真處理邀請國領袖的提議，也沒有向總統報告，這可能會給兩國的信任造成危機。」

有報導稱，金聖翰下台另一個導火線與戰時徵用工賠償方案有關。3月6日南韓政府宣布，將對在二次大戰期間被迫為日本企業工作的南國勞工提供補償，解決長久以來一直糾結韓日關係的歷史問題。

總統室相關人士表示，尹錫悅為了打開韓日關係正常化的突破口，不顧政治危機做出了決斷，但他覺得外交安全參謀團沒有努力和國民溝通，沒有向國民宣傳總統的意志並進行說服。

此外，金聖翰下台之前，總統室前秘書官金一範、外交秘書官李文熙也相繼請職。

韓媒報導，南韓女子天團BLACKPINK間接導致多名外交國安高官落馬。（取材自推...
韓媒報導，南韓女子天團BLACKPINK間接導致多名外交國安高官落馬。（取材自推特）

南韓 女神卡卡 BLACKPINK

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