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共享電動滑板車亂象多 巴黎4.2公投決定存廢

編譯中心／綜合30日電
共享電動滑板車進駐巴黎後，亂象叢生。（中央社）
共享電動滑板車進駐巴黎後，亂象叢生。（中央社）

為解決共享電動滑板車亂象叢生爭議，法國首都巴黎將在4月2日舉行公民投票，以決定是否繼續放行這類服務，若結果是禁止，將開全球主要城市先例。

中央社引述法新社報導，巴黎是世界率先開放共享電動滑板車的城市之一，使用者透過Lime、Dott或Tier等業者的應用程式（app）租用。這種服務受當地年輕人歡迎，常被用來在短程移動時替代大眾運輸工具。

總部在德國柏林的Tier公關主任勒帕吉（Erwann Le Page）表示，「從象徵意義來說，這場公投非常重要」，因為「這座城市一直是（這類服務的）先鋒」。

巴黎在2018年開放共享電動滑板車服務，起初管理混亂，當局後來逐步收緊規定，除了設立專屬停放區，並限制行駛速度，也控制業者數量。

儘管如此，電動滑板車橫行巴黎街頭仍引發爭議。行人抱怨魯莽駕駛，且發生了大量相關死亡事故，凸顯這項交通工具的危險性。目前只要年滿12歲就能租用。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）面臨市區街頭屢見違規的壓力，今年1月宣布將舉行公投來解決是否允許共享電動滑板車的爭議。

這名社會黨籍市長支持以單車代步。她30日呼籲市民投下反對票，並稱電動滑板車是巴黎人生活的「緊張與焦慮來源」。

公投結果不會影響個人擁有的電動滑板車。根據法國交通部的數據，去年法國電動滑板車銷量達70萬台。

而在法國約200個市鎮，每天共有約10萬趟行程是透過共享電動滑板車移動。

公投 投票 德國

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