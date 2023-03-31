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英國宣布加入CPTPP 脫歐後重要勝利

編譯中心／綜合30日電
英相蘇納克宣布英國成功加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（美聯社）
英相蘇納克宣布英國成功加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（美聯社）

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)3月31日宣布成功加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這是英國2020年正式脫歐後參與的最大規模貿易協定。在英國與其他CPTPP成員完成最後的法律和行政步驟後，即可簽訂正式准入文件。

央廣引述法新社報導，英國將成為自從2018年「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)成立以來，第一個新加入的會員國，同時也是這個貿易集團的第一個歐洲國家。CPTPP現有成員國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利和秘魯。

蘇納克辦公室發表聲明說，一旦英國成為CPTPP的第12個會員國，這個貿易集團將涵蓋超過5億人口，佔全球國內生產毛額(GDP)的15％。

聲明指出，在經過21個月的「激烈談判」後，英國的加入將成為「充滿活力的經濟體核心」，並且是「掌握了脫歐後新貿易自由機遇」的證明。

但批評人士認為，此舉將難以彌補與世界最大貿易集團─歐盟分道揚鑣造成的經濟傷害。

蘇納克發表聲明說，這項協議證明了英國脫歐後的自由，所帶來的真正經濟利益。身為CPTPP的一分子，英國如今將身處全球經濟的一個主要地位，可掌握新就業、成長與創新的契機。

CPTPP的前身─跨太平洋夥伴協定(TPP)，是在2016年2月由美國、日本等12國簽署。但美國前總統川普(Donald Trump)政府在2017年宣布退出；2018年11國簽署協定後CPTPP正式生效。

英國脫歐後在2021年2月申請加入CPTPP，同年6月開始與CPTPP各成員國展開談判。

儘管地緣政治緊張升高，尤其是和坎培拉(Canberra)的關係緊張，但中國仍在2021年正式申請加入CPTPP。

所有既有成員國必須就新加入CPTPP的國家達成共識。

英國自2021年脫離歐盟的單一市場以來，就一直試圖敲定雙邊貿易協議來促進英國的國際貿易、以及不振的經濟。

倫敦截至目前已和包括澳洲、紐西蘭或新加坡等遙遠的盟友簽署貿易協議，並正和印度與加拿大進行談判。

根據蘇納克在唐寧街(Downing Street)的辦公室表示，倫敦和其他現有成員準備在英國今年稍晚正式簽署加入之前，採取「所需的最後法律與行政步驟」。

蘇納克辦公室並引述評估補充說，這將在長期內推動英國經濟成長18億英鎊(約22億美元)。

英國 脫歐 新加坡

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