甫請辭的南韓前國家安保室長金聖翰。(路透)

南韓 「朝鮮日報」30日報導,南韓國家安保室室長金聖翰29日請辭,據悉背後主因是美國總統拜登和第一夫人吉兒1月曾提出在南韓總統尹錫悅4月訪美時,由南韓女子天團BLACKPINK 和流行天后女神卡卡 (Lady Gaga)等美韓明星表演「文化特別節目」,但金聖翰對此「已讀不回」,也沒向尹錫悅報告。

尹錫悅訪美在即,金聖翰等多位親信卻連遭撤換,引發外界關注。有分析認為,這是南韓政府內部在協調尹錫悅訪美行程的過程中,出現重大失誤。南韓駐美大使趙太庸則內定接任安保室長,外交部第一次官趙賢東出任駐美大使。

據報導,美方1月提出希望BLACKPINK與女神卡卡等美韓明星攜手表演的節目後,金聖翰遲未給予明確答覆,尹錫悅本人直到有美國高官3月初訪韓時,才獲悉此事。尹錫悅因此追究金聖翰等外交國安幕僚的責任。