破壞力太嚴重 Fiona、Ian遭颶風名單除名

由於造成嚴重傷亡，聯合國世界氣象組織已將強烈颶風菲奧娜(Fiona)和伊恩(Ian)，自颶風名稱列表中除名。（取材自推特）

強烈颶風 菲奧娜(Fiona)和伊恩(Ian)在去年造成嚴重的傷亡和破壞，聯合國世界氣象組織(World Meteorological Organization)29日表示，已經將它們從颶風名稱列表中除名。

央廣報導，世界氣象組織表示，氣象學家在哥斯大黎加的一次會議上做出這個決定，認為未來再使用這兩個名稱，可能會令人不安。「法拉」(Farrah)，將取代「菲奧娜」，而「伊德瑞斯」(Idris)將取代伊恩。

強烈且具破壞性的4級大西洋颶風菲奧娜，去年侵襲了安地列斯(Antilles)、波多黎各和多明尼加、加拿大。這是加拿大史上最強的風暴 ，並在加勒比海地區造成29人喪生，以及超過30億美元的損失。

在菲奧娜侵襲後幾天，4級伊恩接續抵達，先重創古巴，然後美國，也是美國史上最強烈的風暴之一。

伊恩在美國造成超過150人喪生，幾乎全部在佛羅里達州。伊恩也造成超過1,120億美元的損失，是佛州史上代價最高、美國史上第三高的颶風。

大西洋颶風季在每年6月1日至11月30日，為風暴命名是為了更容易在警報資訊中識別。風暴名字主要是按字母順序交替分配男性和女性名稱。

這些名稱每6年會重複使用1次，但如果任何颶風具有特別的破壞性，就會遭到除名。自1953年該系統首次實施以來，總共已經有96個名字從名單中刪除。

世界氣象組織表示，全球每年有數十個熱帶氣旋 名稱被使用，而在過去半個世紀中，平均造成43人死亡，每天造成7,800萬美元的損失。

由於氣候變遷，情況正在惡化。科學家表示，地球暖化正在放大極端氣候災害的影響。

但世界氣象組織表示，由於「熱帶氣旋計畫」(Tropical Cyclone Programme)協調做出預測，預警和減少災害風險獲得改進，讓死亡人數已大幅下降。

2022 年大西洋颶風季總共有14個被命名的風暴，它們的風速為每小時63公里以上，其中有8個成為颶風。

根據美國國家海洋和大氣管理局(US National Oceanic and Atmospheric Administration)在季末統計，只有菲奧娜和伊恩增強變成重大颶風(major hurricanes)，風速超過每小時178公里。