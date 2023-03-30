我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

破壞力太嚴重 Fiona、Ian遭颶風名單除名

編譯中心／綜合29日電
由於造成嚴重傷亡，聯合國世界氣象組織已將強烈颶風菲奧娜(Fiona)和伊恩(Ian)，自颶風名稱列表中除名。（取材自推特）
由於造成嚴重傷亡，聯合國世界氣象組織已將強烈颶風菲奧娜(Fiona)和伊恩(Ian)，自颶風名稱列表中除名。（取材自推特）

強烈颶風菲奧娜(Fiona)和伊恩(Ian)在去年造成嚴重的傷亡和破壞，聯合國世界氣象組織(World Meteorological Organization)29日表示，已經將它們從颶風名稱列表中除名。

央廣報導，世界氣象組織表示，氣象學家在哥斯大黎加的一次會議上做出這個決定，認為未來再使用這兩個名稱，可能會令人不安。「法拉」(Farrah)，將取代「菲奧娜」，而「伊德瑞斯」(Idris)將取代伊恩。

強烈且具破壞性的4級大西洋颶風菲奧娜，去年侵襲了安地列斯(Antilles)、波多黎各和多明尼加、加拿大。這是加拿大史上最強的風暴，並在加勒比海地區造成29人喪生，以及超過30億美元的損失。

在菲奧娜侵襲後幾天，4級伊恩接續抵達，先重創古巴，然後美國，也是美國史上最強烈的風暴之一。

伊恩在美國造成超過150人喪生，幾乎全部在佛羅里達州。伊恩也造成超過1,120億美元的損失，是佛州史上代價最高、美國史上第三高的颶風。

大西洋颶風季在每年6月1日至11月30日，為風暴命名是為了更容易在警報資訊中識別。風暴名字主要是按字母順序交替分配男性和女性名稱。

這些名稱每6年會重複使用1次，但如果任何颶風具有特別的破壞性，就會遭到除名。自1953年該系統首次實施以來，總共已經有96個名字從名單中刪除。

世界氣象組織表示，全球每年有數十個熱帶氣旋名稱被使用，而在過去半個世紀中，平均造成43人死亡，每天造成7,800萬美元的損失。

由於氣候變遷，情況正在惡化。科學家表示，地球暖化正在放大極端氣候災害的影響。

但世界氣象組織表示，由於「熱帶氣旋計畫」(Tropical Cyclone Programme)協調做出預測，預警和減少災害風險獲得改進，讓死亡人數已大幅下降。

2022 年大西洋颶風季總共有14個被命名的風暴，它們的風速為每小時63公里以上，其中有8個成為颶風。

根據美國國家海洋和大氣管理局(US National Oceanic and Atmospheric Administration)在季末統計，只有菲奧娜和伊恩增強變成重大颶風(major hurricanes)，風速超過每小時178公里。

颶風 風暴 熱帶氣旋

上一則

國際足球總會取消印尼主辦U20世界盃資格 原因曝光

下一則

英語流利的國際派 日相妻4月獨自訪美

延伸閱讀

冬季風暴重創 加州28死財損數十億

冬季風暴重創 加州28死財損數十億
林俊傑演唱會登台前「退貨」嘉賓 香港男星怒退追蹤

林俊傑演唱會登台前「退貨」嘉賓 香港男星怒退追蹤
佛州參議會通過決議 呼籲與台簽署雙邊貿易協定

佛州參議會通過決議 呼籲與台簽署雙邊貿易協定
50艾妲颶風受災戶 被迫搬離安置酒店

50艾妲颶風受災戶 被迫搬離安置酒店

熱門新聞

大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

2023-03-22 14:55
美國西南航空日前發生一架班機的機長在飛行途中發生醫療緊急狀況，所幸機上有乘客是護理師與幫忙照顧，還有一位休班的他航機師進入駕駛艙協助降落。資料照片。（美聯社）

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

2023-03-24 12:12
美國總統拜登（左）與加拿大總理杜魯多24日在晚宴互動。（路透）

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

2023-03-25 08:37
保時捷老闆沃夫岡與妻子克勞蒂亞。（路透資料照片）

妻子罹患失智症 億萬富豪保時捷老闆為此訴請離婚

2023-03-24 05:15
北韓國務委員長金正恩（左）與時任美國總統的川普2018年6月12日在新加坡舉行歷史性首會。（美聯社）

川普三會金正恩談棄核無功而返 龐培歐爆幕後黑手是「他」

2023-03-29 06:39
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

普亭：中俄非「軍事同盟」

2023-03-26 09:48

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議