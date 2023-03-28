法國反年改示威 羅浮宮大批遊客受阻

法國反年改示威民眾27日擋住巴黎羅浮宮(Louvre)入口，造成大批遊客受到影響。（取材自推特）

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)跳過國會表決推動法案，將退休年齡調高，引發勞工 不滿，抗議活動已持續數個月。大批反年改示威民眾27日擋住巴黎羅浮宮(Louvre)入口，大批遊客受到影響。

央廣報導。一小群示威民眾聚集在羅浮宮的玻璃金字塔前抗議，他們反對政府要將勞工的退休年齡調高2年到64歲，以平衡退休金 預算。其中一項抗議標語寫著「60歲退休─減少工作活得長久」。

一名叫山姆(Samuel)的墨西哥遊客說，「這很荒謬，我們帶著孩子從世界各地來，要參觀一間博物館 ，荒謬的是有20多人擋住入口。」

來自倫敦的遊客珍(Jane)表示，「我真的理解他們為什麼要這麼做，這並沒有錯。但我們都想進去看蒙娜麗莎(Mona Lisa)。」

羅浮宮的員工也參加在這座著名博物館外的抗議活動。羅浮宮一名導覽人員向遊客表示，「我們希望你們能夠理解我們這麼做的原因。」

法國工會28日將舉行第十次的全國性罷工及抗議活動，法國各地因反年改已發生多起示威活動。巴黎警方表示，他們已進行一項行動，防止民眾在當地另一座知名博物館龐畢度中心(Centre Pomopidou)前，舉行未獲授權的集會。