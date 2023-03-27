緬甸軍政府矢言鎮壓示威不鬆手 稱選舉必會舉行

站在戰車和飛彈發射器旁，緬甸 軍政府領袖今天在慶祝「軍人節」這天鄭重宣布，對反對者的鎮壓不會鬆手，選舉則是必會舉行。

法新社報導，軍方兩年多前做出未經證實的選舉舞弊指控，罷免翁山蘇姬的文人政府後，緬甸一直處於動蕩之中。

政變引發與民族叛亂分子的新一輪戰鬥，催生數十支反軍政府的「人民防衛部隊」（People's Defence Forces），也導致國內大片地區飽受戰火蹂躪，經濟一團亂。

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）在首都奈比多（Naypyidaw）舉行的軍人節（Armed Force Day）閱兵儀式上告訴約8000名軍人，軍方將採取「果斷行動」，對付反對者和為他們撐腰的民族叛亂分子。

敏昂萊提及全國團結政府（National Unity Government）說：「全國團結政府及其走狗『人民防衛部隊』的恐怖行為，需要一勞永逸地解決。」

他說，軍政府將在緊急狀態 結束後舉行「自由公正的選舉」。

軍方上月宣布再延長緊急狀態，並推遲其原先承諾會在8月舉行的選舉，因為軍政府尚未掌控足夠的地區，讓投票 得以進行。

軍人節（Armed Force Day）是紀念第二次世界大戰期間緬甸開始抵抗日本占領的日子。