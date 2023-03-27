以色列防長遭免職 引爆反政府示威 駐美總領事也辭職

以色列特拉維夫日前有約20萬人上街示威，抗議政府推動司法改革法案，部分示威者舉着國旗佈滿街道。（美聯社）

以色列國防部 長葛朗特（Yoav Galant）26日遭總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）開除，數以萬計的抗議人士因此走上特拉維夫和耶路撒冷街頭。事件也引發政壇風暴，以色列駐紐約總領事扎米爾（Asaf Zamir）隨即表示，決定於同日辭職，以抗議葛朗特遭免職。

路透報導，葛朗特25日才剛與內唐亞胡政府意見不和，呼籲暫停推動具爭議性的司法改革，隔天隨即遭開除。反對派批評內唐亞胡的決定已越過紅線，大批示威者堵塞特拉維夫的主要公路，並在公路上焚燒雜物。耶路撒冷也有示威者遊行 ，群眾聚集在內唐亞胡的住所外，並一度衝破安全防線。

在宣布葛朗特遭到免職時，內唐亞胡的辦公室並未點名接替人選、也沒有提供其他細節，只表示「內唐亞胡總理今晚已決定開除國防部長葛朗特」。

以色列國防部長葛朗特26日遭到總理內唐亞胡開除。（歐新社）

被隔職之後，葛朗特在電視談話中說，「此刻，為了我們的國家，我願意冒著任何風險並且付出任何代價」。葛朗特25日指出，司法改革導致的分裂加深，並滲入到軍方及國防部門。他對不少後備軍人在通過司法改革後拒絕徵召令感到憂慮，警告可能削弱國家備戰能力及團結。

而在內唐亞胡宣布人事案後，以色列駐紐約總領事扎米爾在推特公開辭職信，形容內唐亞胡解除葛朗特職務的決定「危險」，讓他確定不能再繼續代表以色列政府；他說，自己有責任確保以色列繼續成為世界民主和自由的燈塔。他又稱，內唐亞胡推動的司法改革，低估了對以色列民主制度的威脅。