埃及古神廟2千動物木乃伊出土 凸顯法老王地位

法老王拉美西斯二世(Ramses II)的雕像。 (路透)

埃及文物官員今天表示,南部古城阿拜多斯的拉美西斯二世神廟,發現了至少2000個托勒密王朝時期公羊頭木乃伊,以及一座富麗堂皇的古王國時期建築。

路透社報導,埃及旅遊及文物部聲明中表示,神廟內除了公羊頭,做成木乃伊的還包括母羊、狗、野山羊、乳牛、瞪羚、貓鼬等,應該都是祭品,顯示出法老王拉美西斯二世(Ramses II)獲得的尊崇在逝後約1000年依舊不墜。

聲明同時表示,最新發現有助於拓展對這個遺址的了解,而且時間長達直到托勒密王朝(Ptolemaic)的這段期間。托勒密王朝前後3個世紀,西元前30年遭羅馬征服後滅亡。

神廟所在的阿拜多斯(Abydos)位在開羅以南約435公里的索哈省(Sohag),是埃及主要但遊客較少的考古地點之一。當地是古埃及早期王室的墓地,也是祭拜冥王歐西里斯(Osiris)的朝聖中心。

此一發掘工作是由紐約大學 (New York University)古代世界研究所(Institute for the Study of the Ancient World)團隊執行。

除了動物木乃伊,研究團隊還發現一座古王國(Old Kingdom)第六王朝時期的巨大宮殿式建築,牆壁厚約5公尺;此外還有幾尊雕像、莎草紙、古樹遺跡、皮衣和鞋子等。

根據任務負責人伊斯康德(Sameh Iskander)所說,此建築遺跡有助「重建拉美西斯二世神廟興建之前,阿拜多斯舊時的景觀」。