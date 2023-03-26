駐溫哥華領館遭示威者闖入 印度表達強烈關切

印度 昨晚傳召加拿大 駐印度高級專員，就分離主義人士昨天闖入印度駐溫哥華領事館館區發動示威一事，表達「強烈關切」；這是印度政府近日來第3次為類似事件提出外交交涉。

根據媒體報導，數以百計的印度僑民昨天聚集在印度駐溫哥華領事館外，抗議印度警方追捕旁遮普省（Punjab）一名挺獨激進教士，過程中揮舞象徵「卡利斯坦運動」（Khalistan movement）的黃旗。

印度外交部今天上午發布聲明，昨天已傳召加拿大駐印度高級專員，質疑為何分離與極端分子能突破警方封鎖線進入領事館館區，並對此表示「強烈關切」。

加拿大與印度都是大英國 協成員，兩國互派的最高外交使節，稱為「高級專員」而非「大使」。

印度外交部援引維也納公約，提醒加拿大政府善盡保護外國使領館及外交使節的義務，並要求加拿大政府控告已被查明身分的抗議人士。

這是印度政府過去不到一週以來，為旅外印僑至印度外交駐點抗議一事提出的第3次外交交涉。

稍早，印度外交部已就類似事件，與英國、美國駐印度外交使節會面，提出外交抗議。

印度警方18日開始在旁遮普省追緝錫克教教士辛赫（Amritpal Singh）及他的支持者，迄今已有逾百人被捕，辛赫據信仍然在逃。

辛赫同時也是激進分離組織「旁遮普繼承者」（Waris Punjab De）的首腦，並且公開支持尋求建立獨立錫克教國家的「卡利斯坦運動」。

旁遮普省過去數日被切斷網路、禁止人民集會，部分居民稱公民自由被剝奪。