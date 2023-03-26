我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

駐溫哥華領館遭示威者闖入 印度表達強烈關切

中央社／新德里26日專電

印度昨晚傳召加拿大駐印度高級專員，就分離主義人士昨天闖入印度駐溫哥華領事館館區發動示威一事，表達「強烈關切」；這是印度政府近日來第3次為類似事件提出外交交涉。

根據媒體報導，數以百計的印度僑民昨天聚集在印度駐溫哥華領事館外，抗議印度警方追捕旁遮普省（Punjab）一名挺獨激進教士，過程中揮舞象徵「卡利斯坦運動」（Khalistan movement）的黃旗。

印度外交部今天上午發布聲明，昨天已傳召加拿大駐印度高級專員，質疑為何分離與極端分子能突破警方封鎖線進入領事館館區，並對此表示「強烈關切」。

加拿大與印度都是大英國協成員，兩國互派的最高外交使節，稱為「高級專員」而非「大使」。

印度外交部援引維也納公約，提醒加拿大政府善盡保護外國使領館及外交使節的義務，並要求加拿大政府控告已被查明身分的抗議人士。

這是印度政府過去不到一週以來，為旅外印僑至印度外交駐點抗議一事提出的第3次外交交涉。

稍早，印度外交部已就類似事件，與英國、美國駐印度外交使節會面，提出外交抗議。

印度警方18日開始在旁遮普省追緝錫克教教士辛赫（Amritpal Singh）及他的支持者，迄今已有逾百人被捕，辛赫據信仍然在逃。

辛赫同時也是激進分離組織「旁遮普繼承者」（Waris Punjab De）的首腦，並且公開支持尋求建立獨立錫克教國家的「卡利斯坦運動」。

旁遮普省過去數日被切斷網路、禁止人民集會，部分居民稱公民自由被剝奪。

印度 加拿大 英國

上一則

本月第2起槍擊案…德國漢堡槍聲再響釀2死 警方調查中

下一則

下周訪中…西班牙總理將與習近平促談俄烏和平、尊重領土完整

延伸閱讀

反譏桑默斯 阿達尼財長：是美國經歷恩龍時刻而非印度

反譏桑默斯 阿達尼財長：是美國經歷恩龍時刻而非印度
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
路透：和碩擬在印度開設第二座工廠 組裝新款iPhone

路透：和碩擬在印度開設第二座工廠 組裝新款iPhone
曾稱「小偷都姓莫迪」 印度政治王朝傳人遭判誹謗

曾稱「小偷都姓莫迪」 印度政治王朝傳人遭判誹謗

熱門新聞

大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

2023-03-22 14:55
美國西南航空日前發生一架班機的機長在飛行途中發生醫療緊急狀況，所幸機上有乘客是護理師與幫忙照顧，還有一位休班的他航機師進入駕駛艙協助降落。資料照片。（美聯社）

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

2023-03-24 12:12
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05
美國總統拜登（左）與加拿大總理杜魯多24日在晚宴互動。（路透）

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

2023-03-25 08:37
聯合國20日發布「2023年全球幸福報告」，芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家；圖為芬蘭首都赫爾辛基街景。（取材自Unsplash）

全球最幸福國家 芬蘭6連霸 這2國最不幸福

2023-03-21 02:27

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴
至少24死 超強龍捲風襲擊密西西比

至少24死 超強龍捲風襲擊密西西比