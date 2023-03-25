西班牙逾4000公頃林地遭燒毀 消防員阻野火蔓延

消防員今天表示，他們已經阻止西班牙今年第一場大火在東部沿海的瓦倫西亞省（Valencia）進一步蔓延，當地已有4000多公頃林地被燒毀，迫使1500名居民撤離。

路透社報導，歐洲大陸南部部分地區冬季異常乾燥，使土壤中的水分減少，引發人們擔憂2022年的惡夢重演。根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的統計數據，當時歐洲有78.5萬公頃土地被燒毀，是過去16年年平均值的兩倍多。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在布魯塞爾的記者會上說：「我們看到的這些火災，尤其是今年初發生的火災，再次證明人類正在經歷氣候緊急情況，特別影響和破壞我們這樣的國家。」

根據歐盟 執委會的歐洲森林火災資訊系統（European Forest Fire Information System），西班牙去年發生493起火災，摧毀創紀錄的30.7萬公頃土地。

緊急服務部門今天表示，在20架飛機和直升機支援下，500多名消防員正在努力控制瓦倫西亞省比韋爾新鎮（Villanueva de Viver）附近的火勢，已經設法阻止火勢蔓延到其他地區。

西班牙「地方報」（Las Provincias）報導，警方認為火勢可能是由用於收集樹枝的機器產生的火花引起。西班牙人民警備總隊沒有回應路透社的置評請求。