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被控謀殺海地總統摩依士 1人認罪並願協助調查盼換減刑

中央社／邁阿密24日綜合外電報導

法庭文件顯示，擁有海地、智利雙重國籍的雅爾（Rodolphe Jaar）是被控在2021年謀殺海地總統摩依士的其中1人，他今天在美國針對與暗殺有關的指控認罪。

根據認罪答辯，50歲的雅爾當庭坦承提供「物質協助和資源」，並知道會被用來綁架和殺害海地總統摩依士（Jovenel Moise）。

美國佛羅里達州南區聯邦檢察官指控11人策劃暗殺摩依士，商人雅爾是首位將被定罪的人。

53歲的摩依士2021年7月7日在位於太子港（Port-au-Prince）的私宅中，被哥倫比亞傭兵槍殺。他的維安人員並未介入阻止。

根據認罪答辯，雅爾接待了那些哥倫比亞突擊隊，並給了他們武器。

在認罪時，雅爾提出要幫助美國聯邦當局調查摩依士謀殺案，希望能因此獲得減刑。

如果未獲減刑，雅爾可能面臨最高無期徒刑的懲罰。

他的判決預定在6月初出爐。

美國佛羅里達州南區聯邦檢察官拉普安特（Markenzy Lapointe）在2月15日於邁阿密舉行的記者會中指出，對金錢和權力的渴望，是策劃殺害摩依士的動機。

當時，拉普安特宣布逮捕4名嫌犯，其中包括委內瑞拉人因特里亞戈（Antonio Intriago）與哥倫比亞人歐提茲（Arcangel Pretel Ortiz）。

美國的調查發現，邁阿密保全公司CTU的經理因特里亞戈和歐提茲策劃了一個綁架摩依士的計畫，並希望由海地裔美國人薩農（Christian Sanon）取代摩依士，成為海地總統。

檢方表示，做為推翻摩依士的交換條件，他們未來可以得到豐厚的合約，可以在薩農未來領導的政府中，負責興建基礎建設工程，並負責供應安全部隊和軍隊設備，而薩農同樣也在美國被起訴。

在綁架摩依士失敗後，據傳籌劃政變陰謀的領導人，決定與CTU僱用的20名哥倫比亞突擊隊員一起將他暗殺。

摩依士 海地總統 佛羅里達州

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