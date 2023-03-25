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美國對敘利亞報復空襲 親伊朗武裝分子19死

中央社／貝魯特25日綜合外電報導
根據五角大廈，一架疑似與伊朗有關的無人機襲擊了敘利亞東北部一處美國人員住所。（美聯社）
根據五角大廈，一架疑似與伊朗有關的無人機襲擊了敘利亞東北部一處美國人員住所。（美聯社）

敘利亞人權瞭望台組織今天說，美國空襲敘利亞東部已經造成19名親伊朗武裝分子死亡。這是美國和親伊朗武裝分子多年來釀成最多傷亡的一次交火。

路透報導，美國駐敘利亞人員23日在一處基地遭無人機襲擊，造成美國承包商1死1傷，另有5名美軍受傷。美方將此事歸咎於與伊朗政府為伍的組織，隨後對敘利亞東部展開報復空襲。

根據總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights），美方展開報復空襲，擊中據稱為伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）附隨組織使用的設施，造成19人死亡。

敘利亞人權瞭望台組織說，空襲造成3名敘利亞部隊人員、11名親政府民兵組織的敘利亞武裝人員，以及5名隸屬政府的非敘利亞籍武裝人員身亡。

敘利亞人權瞭望台組織負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）無法證實這些外籍人士的國籍。路透社無法獨立證實據傳的傷亡人數。

最初的交火引發一連串相互反擊。根據官員，又有一名美軍受傷；當地消息人士則稱，疑為美國發射的火箭擊中敘利亞東部更多地區。

美國總統拜登24日表示，美國會「採取強力行動」來保護國民。

在敘利亞的12年衝突當中，伊朗是敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的強大後盾。

伊朗的代理民兵組織包括黎巴嫩的「真主黨」（Hezbollah），以及親伊朗政權的伊拉克團體等。這些組織把持敘利亞的東部、南部和北部大片地區，還有首都周遭區域。

德黑蘭當局在敘利亞日漸扎穩腳跟，讓以色列時常對敘利亞發動空襲，但美國的空襲較為罕見。美國也對伊朗的無人機計畫發出警告。

伊朗 拜登 英國

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