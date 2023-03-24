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全球人權團體關注所在 盧安達飯店原型人物獲減刑將出獄

中央社／盧安達基加利24日綜合外電報導
電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）英雄原型人物魯塞薩巴奇納即將獲釋出獄。 （路透資料照片）
電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）英雄原型人物魯塞薩巴奇納即將獲釋出獄。 （路透資料照片）

好萊塢電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）英雄原型人物魯塞薩巴奇納即將出獄，盧安達政府人士今天表示，塞薩巴奇納已獲減刑，可望於明天獲釋。

法新社報導，在盧安達1994年大屠殺期間，魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）在首都基加利（Kigali）擔任一家飯店的經理，協助拯救了大約1200條人命。當時有大約80萬人遇害，以圖西族（Tutsis）為主，也包括溫和的胡圖族（Hutus）。

魯塞薩巴奇納後來成了對盧安達總統卡加米（Paul Kagame）的直言批評者，並成立了自己的政黨，他的事蹟被拍成了獲奧斯卡獎提名的2004年好萊塢電影「盧安達飯店」，由美國演員唐奇鐸（Don Cheadle）主演。

之後，魯塞薩巴奇納在2021年9月經審訊被判25年徒刑，他的支持者指責，這是一場假審判，充滿了不法情事。他的家人則擔心，現年68歲的他健康惡化，恐命喪獄中，但希望能有和他團聚的一天。

在不到兩個禮拜之前，卡加米曾說，盧安達當局正研究如何解決魯塞薩巴奇納一案。本案是西方以及全球人權團體的關注所在。

盧安達政府發言人馬柯洛（Yolande Makolo）今天告訴記者：「魯塞薩巴奇納和（同案被告）恩薩畢馬納（Callixte Nsabimana）已依據總統命令獲得減刑，這是因為考量對於他們的從輕發落請求。」

馬柯洛說，與魯塞薩巴奇納一同被判犯下恐怖主義罪行的另外18人也獲減刑。這凸顯美國和卡達在解決這起案件所發揮的作用。

但馬柯洛又說：「誰都不應對減刑的含意產生錯覺，因為大家一致認為，他們犯下了嚴重罪行，也因此被判有罪。」

一名盧安達政府消息人士告訴記者，魯塞薩巴奇納等人犯可望在明天獲釋。

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