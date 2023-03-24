抗議司法改革 以色列數千人封街按喇叭譴責

抗議政府對法院系統的改革，數千位以色列民眾走上街頭譴責。（Getty Images）

抗議政府對法院系統的改革，數千位以色列 民眾23日走上街頭，民眾封鎖全國各地道路，將過去數個月來譴責這項司法改革行動的怒火進一步升級。

央廣報導，數千人揮舞著旗幟，刺耳地用力按響喇叭，在特拉維夫的一條大街上遊行抗議，但是在工作日的抗議行動卻阻止交通。警察 使用高壓水砲驅離在高速公路上的抗議人群，將用路權還給開車民眾。

一小群抗議民眾在一處海港外的街道上焚燒輪胎，短暫地阻擋卡車通行。警察強行驅散示威者離開在以色列中部會議中心前的道路。

警方在全國各地，拘留數十名涉嫌擾亂公共秩序的抗議民眾。

自今年年初以來，總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的右翼政府推出限制最高法院權力的新立法，導致國內抗議活動不斷升級。

內唐亞胡政府的這項司法改革計畫，引起國內外對以色列民主的關注，預備役軍人加入民眾的抗議活動，財政部高級官員本週警告說，經濟可能會遭受衝擊。

在耶路撒冷，人群聚集在舊城的牆邊，牆上掛著該國獨立宣言的巨大複製品。

頭上戴著一條猶太 祈禱披肩的弗里德曼(Avidan Friedman)說：「我們正在這裡做的，是為我們的生命而戰，身為一名猶太人，我們正在我們已經建立75年的國家，一起為我們的生命而戰。」

弗里德曼說：「我們正在戰鬥，因為我們覺得現在發生的事情正在撕裂我們，我們呼籲政府停止。」

在此同時，內唐亞胡推進立法，其中包括給予政府在選舉法官方面的決定性影響力，以及限制法院裁定法律的權力。此外，內唐亞胡政府今天批准一項法律，限制可以罷免總理的條件。

內唐亞胡在他否認腐敗指控的審判中，表示需要進行司法改革以恢復政府部門之間的平衡。然而批評者表示，這將削弱以色列的民主，並將不受控制的權力交給當今政府。