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法國6座新核電廠投資計畫 獲下議院多數通過

編譯中心／綜合22日電
法國政府為能源自主規畫的6座新核電廠投資計畫案，21日在下議院表決通過；圖為卡特農核電廠外觀。（路透）
法國政府為能源自主規畫的6座新核電廠投資計畫案，21日在下議院表決通過；圖為卡特農核電廠外觀。（路透）

法國政府20日才在國會不信任投票中驚險脫身後，政府為能源自主規畫的6座新核電廠投資計畫案，21日在下議院表決中獲大多數支持通過。

央廣引述路透報導，這項興建6座新核反應爐為核心內容的更新計畫，獲得402票贊成、130票反對通過。

20日由反對派帶領對政府退休金改革計畫提出的不信任動議，有278名議員支持對政府不信任案，距離不信任案通過需287票僅差9票。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）在社群媒體推特（Twitter）表示：「繼參議院上個月通過核計畫後，下議院今晚以大多數票數贊成這項計畫...這是共同建設工作的結果，以因應氣候變遷，並保障我們能源的自主性。」  

法國生態轉型部長帕妮兒魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）推文指出：「我們的目標是讓法國成為一個無碳且能源自主的大國。」她又說，此案通過是「重新啟動我們核子產業巨大計畫」的第一塊基石。

帕妮兒魯納歇表示：「透過這項計畫，我們正在發動一項我們國家自1970年代就已知的最大科學、工業和人類冒險。」  

法國總統馬克宏的目標，是在他第2個5年任期於2027年5月結束之前，啟動建造第一座下一代EPR2核反應爐，這是520億歐元（約566億美元）6座新反應爐計畫的一環。

法國有56座核反應爐因數月重大停運，導致核能發電降至30年來低點，而法國西部弗拉芒維爾（Flamanville）正在建設的第一代EPR反應爐計畫執行已落後數年且超出預算。

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