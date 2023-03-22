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瑞典環保少女獲榮譽博士 過往用餐照「不環保」

編譯中心／綜合21日電
童貝里曾秀出自己搭火車時的用餐照，滿桌的紙杯、塑膠，浪費食物以及食用進口香蕉，與其減碳主張矛盾。（取材自推特）
童貝里曾秀出自己搭火車時的用餐照，滿桌的紙杯、塑膠，浪費食物以及食用進口香蕉，與其減碳主張矛盾。（取材自推特）

從15歲開始「為氣候罷課」、現已20歲的瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg），20日獲赫爾辛基大學神學院頒發榮譽博士學位，肯定她的付出。

童貝里獲頒的榮譽博士學位是宗教和信仰體系專業，似乎與環保沒關係，但據赫爾辛基日報報導，赫爾辛基大學教會歷史教授黑基莱（Tuomas Heikkil）解釋說，童貝里的「環保行動主義」，與該校神學院師生探討的「人類核心本問題」密切相關，「她為我們所有人的共同利益而努力，校方們傳達出我們希望像她一樣勇敢和有影響力。」

據報導，西方主流媒體對童貝里多持正面評價，但成名過早的她有時被批作秀，因為環保符合「政治正確」，外界反應兩極。

有人批評，她只是譁眾取寵、表裡不一的富家千金，例如2019年8月她去紐約參加聯合國氣候峰會，聲稱為了避免碳排放而不搭飛機，改乘坐太陽能帆船，經歷15天橫跨大西洋到紐約，但實際上的總碳排放量遠超過搭飛機；回程童貝里也沒搭船，還請4位船員特地搭飛機到美國，再把船開回歐洲。

童貝里自詡能用肉眼看到二氧化碳，但她曾在推特po自己搭火車時的用餐照，滿桌的紙杯、塑膠，浪費食物以及食用進口香蕉，盡是「碳足跡」，跟她的主張極為矛盾，也引發爭議。

瑞典 氣候峰會 罷課

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