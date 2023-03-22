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厭女、種族歧視、恐同… 倫敦警察廳連爆醜聞

編譯陳曉慈／綜合21日電
倫敦警察廳默許職場霸凌，市民要求改革，圖為倫敦警察廳外的員警。（路透）
倫敦警察廳默許職場霸凌，市民要求改革，圖為倫敦警察廳外的員警。（路透）

英國國會上議院議員、被害人權利及社會福利研究專家凱西（Louise Casey）21日發布調查報告，指出倫敦警察廳（Metropolitan Police Service）瀰漫著根深柢固的厭女、種族歧視以及恐同文化。凱西表示，倫敦警察廳默許職場霸凌事件反覆發生，不僅讓女性及少數族裔職員淪為受害者，也讓倫敦市民暴露在危險之中。

英國衛報報導，凱西在長達363頁的報告中指出，倫敦警察廳警員82%為白人、71%為男性，職場霸凌與歧視文化「深深根植在整個結構中」。報告數據顯示，22%的警員表示他們曾遭受過霸凌，警員們普遍對工作心灰意冷，並對他們的長官感到失望。

凱西的報告顯示了倫敦警察廳鼓勵噤聲的職場文化，少數族裔警察尤其受到不公平對待：一名穆斯林警察表示，自己放在置物櫃的靴子裡面曾被塞滿培根；一名錫克教警察則說自己的鬍子曾被同事剪掉，另一名錫克教警察說自己的頭巾曾被藏到鞋盒裡頭。

此外，凱西也訪談了現任或曾經任職倫敦警察廳的女性警員。一名新進女警員表示，自己曾在工作及巡邏過程中多次被較資深的男警員暴力威脅，根據女警員描述，男警員強迫她坐在他腿上，觸摸她並脫下她的衣服，刻意在她的手臂上造成瘀青，有一次甚至曾在她面前自慰。她曾向上舉報，但案件卻遭撤銷。

凱西的報告中寫道：「儘管倫敦警方曾表示已將針對女性的暴力事件視為優先處理事項，但相關事件的處理方式仍然有別於『重大傷害案件』。以實際資源配置及優先序等來看，這意味著女性暴力事件仍沒有被嚴肅看待。」

根據CNN，倫敦市民早已對倫敦警察廳失去信心，不再認為可以倚靠他們保護自身安全，在凱西發布調查結果之前，市民對倫敦警察廳的信心便已跌至50%以下。

針對指控，倫敦警察廳廳長羅利（Mark Rowley）21日錄製了一段影片聲明回應，表示警方「全面接受」調查結果，並將盡全力改善倫敦警察機構裡的結構性問題。

英國人民對警方的憤怒與不滿由2021年一起警察犯罪案件所引爆。2021年3月，居住在倫敦南區的33歲女性埃弗拉德（Sarah Everard）在晚間返家途中無端失蹤，一周後她遭焚毀的屍身在百公里外的森林裡遭警方發現，且事後調查顯示，犯下綁架、性侵及殺人的兇手竟是倫敦警察考森斯（Wayne Couzens）。

這起凶殺案件讓英國人民極為悲憤，要求長期以來弊端叢生、醜聞不斷的倫敦警察廳立即改革。面對憤怒的民眾，倫敦警察廳委派凱西針對倫敦警察文及現狀進行詳細調查。

警察 英國 霸凌

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