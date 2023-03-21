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全球最幸福國家 芬蘭6連霸 這2國最不幸福

編譯中心／綜合20日電
聯合國20日發布「2023年全球幸福報告」，芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家；圖為芬蘭首都赫爾辛基街景。（取材自Unsplash）
聯合國20日發布「2023年全球幸福報告」，芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家；圖為芬蘭首都赫爾辛基街景。（取材自Unsplash）

聯合國「永續發展方案網路」（SDSN）20日發布「2023年全球幸福報告」（World Happiness Report），芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家，且分數大幅超前所有其他國家，寫下這份報告發布十多年來前所未見的傲人紀錄；美國的排名比去年晉升一名至第15名。

富比世雜誌（Forbes）報導，這份報告彙整蓋洛普世界民意調查等公司提供數據，分析全球逾150國的六項指標：社會支持、所得、健康、自由、慷慨和有無貪腐。

2023年世界快樂報告顯示，全球最快樂國家前十名依序是芬蘭、丹麥、冰島、以色列、荷蘭、瑞典、挪威、瑞士、盧森堡及紐西蘭。今年的排行結果和過去四年類似，都由同一群北歐國家名列前茅。該報告作者表示，北歐國家值得受到特別關注，因為這些國家的人與人、人與機構間，基本上都存在高度信任，2020和2021年的新冠死亡率也只有西歐國家的三分之一。

但芬蘭的分數大幅超前其他國家，連續第六年蟬聯冠軍。阿爾托大學講師馬特拉表示，這是因為芬蘭的福利系統能讓國民感覺到被照顧，例如相對慷慨的失業津貼，和近乎免費的醫療服務，有助減輕國民的不幸來源，確保芬蘭對生活感到高度不滿的人少於其他國家。報告也發現，當一個國家的國民幸福落差愈小，整體國民會更加幸福。

亞洲之首是排名第4的以色列，新加坡第25、阿拉伯聯合大公國第26、台灣第27、日本第47、南韓第57，中國與香港則分別為第64與82。

排名躍升最多的國家之一是立陶宛，2017年來晉升了逾30個名次，今年首次擠進第20名。烏克蘭雖然受到俄羅斯侵略，今年排名從去年的第98名上升至92名。俄國是第70名。

至於這份報告當中最不幸福的國家，前兩名分別是阿富汗和黎巴嫩，這兩國的共同點在於都受到戰火摧殘，其次則是獅子山、辛巴威和剛果。

以色列 新加坡 瑞典

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