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韓劇「黑暗榮耀」反映南韓拜金 從小養成小孩買精品

編譯易起宇／綜合外電
宋慧喬主演的Netflix韓劇「黑暗榮耀」中，一幕反派婆婆送給小孫女Gucci嬰兒服的橋段，反映出南韓的拜金文化。 （Netflix提供）
宋慧喬主演的Netflix韓劇「黑暗榮耀」中，一幕反派婆婆送給小孫女Gucci嬰兒服的橋段，反映出南韓的拜金文化。 （Netflix提供）

Netflix熱門韓劇「黑暗榮耀」中的一個橋段描述，女反派涎鎮的婆婆送給她剛出生的孫女一件紅色Gucci嬰兒服。雖然小嬰兒幾周後就將穿不下這件衣服，但這名婆婆仍一邊為孫女套上衣服一邊說：「要在終點線上與眾不同，得從起跑線開始。」

韓國前鋒報報導，雖然一般南韓民眾可能不像這個虛構角色那麼極端，但這種對「服裝品牌＝權力地位」的信仰，或許是南韓民眾熱愛高級時尚精品的部分原因。

摩根士丹利統計，南韓去年的人均精品消費額為325美元，高居世界之冠。

雖然精品名牌過去被認為只有中年有錢人才會購買，現在卻受到南韓年輕人嚮往，尤其是20多歲的年輕人，不分所得階級。

一份對支付系統L.Pay和其L.Point會員點數交易數據的研究顯示，南韓20多歲消費者的精品消費在2018至2021年間增加最多，成長了70.1%，其次則是50多歲（62.8%）和30多歲（54.8%）。

現在南韓的精品店也開始為「更年輕」的顧客提供商品。日前，一群幼稚園童來到號稱「首爾的比佛利山莊」的清潭洞的一家精品童裝店試裝，店裡一件大衣或外套就要價100萬至150萬韓元（762至1,143美元）。

一名39歲媽媽為她的7歲女兒買了件Burberry大衣，並說「大人」對精品的狂熱已傳承給她們的小孩。

她說：「或許因為韓星代言，我女兒和她的許多朋友都非常熟知名牌。她們很喜歡在社群媒體上相互炫耀。有些父母可能認為買精品給小孩太超過，但我認為價格象徵著這些衣服的品質。」

南韓 社群媒體 比佛利山

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