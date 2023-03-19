年改案強渡關山 馬克宏誤判民意恐提前「跛腳」

法國巴黎協和廣場示威者17日抗議政府強行通過退休金改革法案，將總統馬克宏肖像綁在柱子上準備焚燒。（路透）

法國總統馬克宏 發動的年金改革引起接二連三的街頭示威，重複出現的抗議主題一直是馬克宏缺乏「改變民眾生活」的授權。簡言之，馬克宏去年4月24日在總統大選第二輪出線，不是因為選民支持他的政見，而是不想看見極右派候選人瑪蘅．雷朋當選。

這說明馬克宏的政黨「復興黨」未能在國會大選取得多數的原因，讓他成為20年來首位無法掌握國會多數的法國總統。國會議員候選人抱怨，馬克宏的年改計畫是該黨吃敗仗的重要原因。

法國政治分析家莫翰表示，馬克宏與諸多民眾間，對他總統大選時所獲的「選民授權」本質，一直有所「誤解」。他勝選演說中還有自知之明，坦承選民投給他「不是由於支持其（施政）理念，而是旨在阻擋極右派人士（執政）」。他當時宣示對這些選民有責任，如今選民們覺得遭馬克宏「背叛及鄙視」。

法國智庫「尚饒勒斯基金會」輿情專家布里斯海勒則說，制定年改之類的重要法律，卻想繞過國會表決「強渡關山」，將加劇法國國內的對立，並加深反馬克宏的情緒，尤其法國社會對「黃背心」暴動的記憶猶新。

布里斯海勒引用最新的法國公眾意見機構（Ifop）民調 ，高達近八成受訪者反對未經國會通過的立法方式，其中大多數是去年總統大選第一輪時就挺馬的選民。

布里斯海勒形容馬克宏援引的法國憲法第49條第三款是「蠻橫的象徵」，恐使人民逐漸喪失對政府和民主制度的信心，相關民調亦可窺見深感政府罔顧民意而討厭馬克宏政府的情緒漸漸蔓延。

馬克宏動用該憲法條款之舉，很可能進一步阻礙對此案的良性論辯，導致業已混亂的下院陷入更大僵局。在野陣營對總理博爾內提出的不信任動議，即預定本周表決。

鑑於未能確保對其年改法案的足夠支持，馬克宏現階段寄望於在野勢力也無法在國會聚集倒閣的夠多票數。他的如意算盤是靠棄權票過關，但其副作用是降低國會內部建立共識的可能性。

布里斯海勒提到，馬克宏當前的風險是他到頭來因此跛腳，今後四年沒辦法推動任何重大政務。

馬克宏「從上而下」的施政及決策作風，在法國目前沒有單一陣營過半的「僵局國會」背景下並不適合，最重要的應該是妥協和結盟。