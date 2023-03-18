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緬甸佛寺22具遺體有彈孔 軍政府遭控「屠殺平民」

編譯中心／綜合17日電
緬甸中部上周有至少22人死於近距離槍傷，包括3名佛教僧侶。圖為緬甸軍人2021年2月聚集在仰光，阻擋抗議軍事政變的民眾。（路透）
緬甸中部上周有至少22人死於近距離槍傷，包括3名佛教僧侶。圖為緬甸軍人2021年2月聚集在仰光，阻擋抗議軍事政變的民眾。（路透）

根據驗屍報告，緬甸中部上周有至少22人死於近距離槍傷，包括3名佛教僧侶。反抗緬甸軍政府的組織表示，這是軍方對平民的大屠殺。

路透報導，緬甸軍政府發言人表示，軍方在撣邦（Shan State）南部的賓朗地區（Pinlaung）與反叛軍交火，但沒有傷害任何平民。軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）在聲明中表示，政府軍在當地村落Nan Neint和當地人組成的民兵共同維安，克倫族國防軍（KNDF）和另一個反叛團體隨後進入村莊。

他表示，「當恐怖團體暴力開火時…部分村民慘遭殺害及受傷。」他並未回應路透社請求置評的後續致電。路透無法立即確認任何一方說法的真實性。

但據克倫族國防軍發言人表示，他們的士兵12日進入Nan Neint村，發現一座佛寺裡遍布遺體。克倫族國防軍和另一個團體克倫族革命聯盟（Karenni Revolution Union）提供的影像和照片顯示，屍體的軀幹和頭部有彈孔，佛寺牆壁上也充斥彈痕。路透無法立即獨立判斷這些素材的真實性。

緬甸撣邦南部賓朗地區一座佛寺，上周被發現屍體遍布，牆壁上彈痕累累。 （美聯社）
緬甸撣邦南部賓朗地區一座佛寺，上周被發現屍體遍布，牆壁上彈痕累累。 （美聯社）

根據流亡的民間「全國團結政府」（National Unity Government, NUG）旗下醫師的驗屍報告，22名死者可能遭自動武器近距離射殺，包括身穿番紅花色袈裟的3名僧侶。

根據路透取得的驗屍報告副本，報告稱「由於其他死者並未穿軍服，也沒有在他們身上發現武器和彈藥，他們顯然是平民」、「因為所有屍體都在Nan Nein村佛寺院區被發現，這很明顯是一場大屠殺。」

根據當地媒體報導、反叛軍說法，以及由監察組織「緬甸見證」（Myanmar Witness）驗證的衛星影像顯示，在據稱發生大屠殺的Nan Neint村莊內和周邊，戰鬥已經持續至少2周，有約100棟建築物被燒毀。

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