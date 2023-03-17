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加拿大驚傳悲劇 2警接獲報案赴現場竟遭槍殺

編譯張君堯／即時報導
加拿大艾伯塔省愛德蒙頓驚傳2名警員接獲報案、抵達現場後卻遭殺害。（美聯社）
加拿大艾伯塔省愛德蒙頓驚傳2名警員接獲報案、抵達現場後卻遭殺害。（美聯社）

加拿大艾伯塔省（Alberta）愛德蒙頓（Edmonton）驚傳2名警員接獲報案、抵達現場後卻遭殺害的離奇事件。

衛報報導，愛德蒙頓警察局長麥克菲（Dale McFee）在記者會上表示，這2名分別為30歲和35歲的警員在接到一起「家庭糾紛」的報案電話後，於當地時間16日凌晨1點左右抵達該市英格爾伍德社區（Inglewood）的一間公寓，並在該處被一名男子開槍殺死。

事件發生後不久，其他員警趕到現場並將2名同袍送往醫院，但隨後被宣告死亡。麥可菲指出「目前所有跡像都表明他們根本沒有機會開槍自衛」，並悲痛地表示「這些員警盡責地進行他們的工作，這完全無法想像，這太可怕了，這是場悲劇，我們都很傷心」。

據悉，疑似為兇手的男子被發現死於「明顯是自己造成的槍傷」，而當時報警的女性親屬則被送往醫院，傷勢雖危及生命但目前已穩定。

愛德蒙頓市長索希（Amarjeet Sohi）對這起事件表示「我們悲痛欲絕」，並將員警的遇害描述為「無法想像的悲劇」。近年加拿大發生一系列暴力殺戮事件，但槍擊事件仍比美國少得多。

加拿大 警察 槍擊

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