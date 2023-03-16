5.14大選前 土耳其可能先批准芬蘭加入北約

自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭放棄數十年來的軍事中立政策，申請加入北約組織。（Getty Images）

對於瑞典 與芬蘭一起申請加入北約 組織(NATO)一案，2名土耳其官員15日表示，土耳其計畫在5月14日舉行國會和總統選舉之前，將先單獨批准芬蘭入會。

這2名官員說，土耳其國會非常可能在4月中旬為準備國會大選而結束會期之前，批准芬蘭加入北約。

芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)將於17日訪問土耳其，與土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)討論該國加入北約的申請案。

此外，瑞典總理克里斯特森(Ulf Kristersson)14日表示，芬蘭在瑞典之前先加入北約的可能性已日益增加，不過，他認為瑞典加入北約只是時間的問題。

在俄羅斯於去年2月入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭放棄數十年來的軍事中立政策，申請加入北約組織，但是兩國的申請案必須獲得北約所有30個成員國的批准。

土耳其要求芬蘭和瑞典對境內窩藏的庫德工人黨(PKK)恐怖份子，採取更強硬的立場。庫德工人黨被土耳其及西方盟友視為恐怖組織。除此之外，安卡拉也要求兩國引渡被控參與2016年未遂政變的穆斯林神職人員葛蘭(Fethullah Gulen)的一些追隨者。

然而，丹麥極右翼政黨「強硬路線」(Hard Line)黨魁帕魯丹(Rasmus Paludan)1月21日獲准在土耳其駐瑞典大使館 前進行抗議並焚燒可蘭經，親庫德族的團體也加入抗議，引發穆斯林世界不滿，土耳其憤而取消與瑞典和芬蘭為加入北約所建立的三方談判。