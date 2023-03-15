書迷「感謝我說了我該說的話」 JK羅琳上Podcast談跨性別言論引發爭議

《哈利波特》系列小說作者J.K.羅琳。資料照片。（路透）

天空新聞台報導，《哈利波特 》系列小說作者J.K.羅琳（JK Rowling）在14日上架的一集Podcast表示，她「完全知道」自己在跨性別 議題的意見與觀點會讓一些書迷「非常不開心」。他說，儘管2019年發的推文引來巨大反彈，還是有「一大堆波特迷感謝我說了我該說的話」。

整起事件的起源於英國稅務專家福斯塔特（Maya Forstater）因為發布跨性別人士相關推文而丟掉工作，隨後告上就業 法庭。J.K.羅琳則推文表態力挺，引發了極大的爭議。

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 19, 2019

在Podcast「J.K.羅琳的女巫審判」（The Witch Trials of JK Rowling）最新一集中，J.K.羅琳討論了這條推文與後續餘波，「當我對我所看到一種方法上自由、想法上非常有問題的文化運動首先產生興趣，隨後深感困擾時，我完全知道，如果我說了出來，許多人會對我非常不開心」。

J.K.羅琳知道有些人相信自己正生活於她在書裡所擁護的價值觀，可以看出「他們相信他們正為弱者、差異及公平而戰」。她承認，「我認為不插手會更輕鬆。你知道，這可能很嚴重。老實說，這對我個人來說很糟糕、並不有趣。我有時為我自己的安全感到害怕，尤其是為了我家人的安全」。

J.K.羅琳表示，「時間會證明我是否弄錯了，我只能說我已經深入、艱難與長期想過這件事了。我保證，我聽過另外一邊的說法。我絕對相信，這場運動有些危險，必須受到挑戰」。她還表示，在這個議題上，許多人沒有意願跟她洽談是「智力上難以置信的懦弱」。

J.K.羅琳在Podcast說，「我正跟我所見而戰，這是一場強大陰險的厭女運動。我認為，這已經在非常有影響力的社會領域取得了巨大的收益，我不認為這場特別運動是良性或無力的。所以，我擔心，我要跟正為出言反對受到失去生計與人身安全的威脅而作戰的女人站在一起」。