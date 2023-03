書迷「感謝我說了我該說的話」 JK羅琳上Podcast談跨性別言論引發爭議

天空新聞台報導,《哈利波特 》系列小說作者J.K.羅琳(JK Rowling)在14日上架的一集Podcast表示,她「完全知道」自己在跨性別 議題的意見與觀點會讓一些書迷「非常不開心」。他說,儘管2019年發的推文引來巨大反彈,還是有「一大堆波特迷感謝我說了我該說的話」。

整起事件的起源於英國稅務專家福斯塔特(Maya Forstater)因為發布跨性別人士相關推文而丟掉工作,隨後告上就業 法庭。J.K.羅琳則推文表態力挺,引發了極大的爭議。

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill