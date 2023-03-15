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日本去年2.1萬人自殺 中小學生人數創新高

編譯中心／綜合14日電

日本2022年自殺人數較2021年增加874人，總數2萬1881人，年增率約4.2%，時隔兩年再度增加。其中小學及國高中學生共有514人自殺，創1980年有統計數據以來新高。

日本朝日新聞報導，日本政府厚生勞動省今天公布最新統計數據。小學及國高中學生自殺人數在2022年首度超過500人。學生自殺人數從2016年起呈現增加趨勢，新冠疫情爆發的2020年當時以499人創新高；2021年學生自殺人數依舊維持高檔，並在2022年再翻新。

2022年自殺的高中生有354人、國中生143人、小學生17人。

從性別來看，日本2022年共有1萬4746名男性自殺，較2021年增加807人；女性則有7135人自殺，較2021年增加67人。男性自殺人數時隔13年轉增，女性則是連續3年增加。

從年齡層來看，50多歲占比18.7%居冠、40多歲占比16.7%次之；從地域別來看，山梨縣「自殺死亡率」（每10萬人口自殺人數）24.7居冠、秋田縣23.7居次、宮崎縣22.7排名第3。

從自殺原因或動機來看，最多的是「健康問題」，「家庭問題」、「經濟及生活問題」分居第二、三位。

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