英國血汗醫師大罷工 要求加薪增加人力

英國初級醫師13日在倫敦罷工抗議，要求政府改善薪資待遇及就業環境。（歐新社）

數萬名英國 初級醫師（junior doctors）因不滿物價不斷上漲薪資卻逐年下滑，13日走上英格蘭各地街頭，展開為期3天的大罷工 。

根據美聯社，初級醫師是剛取得職業執照、開始行醫不久的醫師，在英國公立醫院中，約45%醫師為初級醫師。大罷工將對全國醫療機構及病人造成重大影響，英國國民保健署（NHS）表示，許多資深醫師及其他醫護人員被緊急調度到急診中心、重症病房及產婦護理中心等，因應罷工造成的人手短缺。

根據英國醫學 會（BMA），英國初級醫師薪資自2008年來減少了26%，但工作量與病患數卻來到歷史新高。英國醫學會表示，工作過勞及物價不斷上漲是導致這次醫師大罷工的主因。

根據工會，目前新進醫護人員的時薪為14.09英鎊（約17.13美元）。

今年29歲的婦產科初級醫師里斯曼說，初級醫師們希望能夠得到「符合他們專業技術」的薪資待遇。她說自己無意到私人診所工作，但公家醫院待遇逐年變差確是事實。

半島電視台報導，在倫敦劍橋醫院工作的初級醫師札西迪說，醫院長期人手不足，同事得拼命工作才能維持醫院運作。札西迪今年27歲，一年前剛取得醫學士學位，目前年薪約2萬9千英鎊（約3.5萬美元），基本工時為一周40小時。受訪時，札西迪說自己這周已工作60小時，且超時工作的狀況經常發生。他說醫療人員不斷加班，薪資卻逐年下滑，工作環境也愈來愈差；許多醫護人員感覺自己不被重視，導致離職不斷。

除醫師外，護理師及其他醫護人員最近幾個月也接連發起罷工，要求政府提高薪資並改善就業環境。

英國首相蘇納克12日向記者表示，初級醫師工會沒有在罷工前選擇先與政府溝通，他對此感到遺憾；但醫師工會則說，政府官員數個月來持續拒絕就工會提出的訴求進行討論，近來才改變態度表示願意溝通，卻提出「令人無法接受的條件」。

15日，初級醫師大罷工將與同樣有數萬人響應的教師及公務員大罷工會師，政府也將在同日公布年度財政預算案。

隨著通膨持續惡化，英國各行各業幾個月來都發起罷工遊行，包括火車司機、機場地勤、海關人員、駕訓班人員、公車司機、郵務人員等都曾走上街頭，要求調漲薪資以應對不斷飆漲的物價。英國政府曾針對罷工回應，表示為了控制住通膨，公家單位薪資的暫時凍漲是必要舉措。

英國1月的通膨率為10.1%，儘管已從去年11月的高峰11.1%下降，仍為40年來最高。