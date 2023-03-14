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歸還帕德嫩神廟雕塑給希臘 英相拒絕修法

編譯中心／綜合13日電
英國首相蘇納克強調，英國一直珍視帕德嫩神廟大理石雕塑品，這些都是英國的巨大資產。（Getty Images）
英國首相蘇納克強調，英國一直珍視帕德嫩神廟大理石雕塑品，這些都是英國的巨大資產。（Getty Images）

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)13日排除修改一項法律，該法禁止大英博物館將帕德嫩神廟(Parthenon)大理石雕塑品永久歸還給希臘。

央廣引述路透報導，蘇納克說，目前沒有計畫修改這項法律，該法規定大英博物館只能在少數的情況下，可以處理其館藏物品。不過，大英博物館仍然可以安排出借這些雕塑品。

位於雅典衛城(Acropolis)的帕德嫩神廟是在公元前5世紀建造完成，英國外交官艾爾金(Lord Elgin)於19世紀初從神殿帶走部份雕塑品，這些雕塑品後來在英國被稱為艾爾金大理石(Elgin Marbles)，艾爾金是當時派駐鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)的大使，而該帝國當時統治希臘。

自1832年獨立後，希臘一再呼籲英國政府歸還這些雕塑品。

不過，蘇納克不太可能改變兩位前任首相特拉斯(Liz Truss)與強生(Boris Johnson)的立場，他們都反對將還艾爾金大理石歸還給希臘。

蘇納克在飛往美國南加州聖地牙哥(San Diego)的飛機上對記者說：「幾個世代以來，英國一直珍視著艾爾金大理石，我們的畫廊和博物館由納稅人資助，這些都是英國的巨大資產。」

蘇納克說：「我們與全世界分享他們的寶藏，全世界都來英國看這些珍藏品。大英博物館的藏品受到法律保護，我們沒有計畫改變它。」

前財政大臣、大英博物館主席歐斯本(George Osborne)一直在與希臘洽談，希望透過新的安排，可以在倫敦和雅典展出這些雕塑品。

此外，由英國不同政黨政治人物支持的「帕德嫩計畫」(Parthenon Project)在12日建議，大英博物館的帕德嫩神廟收藏品，可以根據一項長期的文化夥伴協議，歸還給希臘。

在此之前，梵蒂岡博物館(Vatican Museums)7日已向希臘歸還帕德嫩神廟3件已有2,500年歷史的文物，希臘表示，其它國家也應該效法，並可能是指在英國的古廟雕塑品。

英國 博物館 雕塑

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