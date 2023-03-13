法國年金改革法案過首關 警民衝突逮32人

法國年金改革法案過參議院頭關，工會11日發起今年來第7次全國大罷工，首都巴黎等多個城市的民眾上街示威，並發生警民衝突。（Getty Images）

法國參議院 11日以195票贊成、112票反對，通過極具爭議的年金改革 法案，將法定退休年齡從62歲延後至64歲。為抗議年改方案，法國工會11日發起今年來第7次全國大罷工，首都巴黎等多個城市的民眾上街示威。有示威者焚燒垃圾及破壞巴士站等公共設施，並向警員丟擲石頭，警方拘捕32人。

在法國國民議會混亂且沒有表決的審查後，參議院11日加速辯論審查，並於晚間表決總統馬克宏不受歡迎的年金改革法案，最終以195票贊成、112票反對，通過法案。拿下這局，意味政府離法案正式通過邁進一大步。法國社會黨議員魯賓則形容為法國勞工階層的「黑暗一天」。

參議院通過後，法案下一步將於15日送至由7名國民議會議員與7名參議院議員組成的法國議會兩院混合調解委員會（CMP），接著於16日再次交付參議院與國民議會進行最終投票表決。

中央社報導，參議院原本須於12日晚上完成審查與投票，但在法國參議院執政黨與右派共和黨（LR）政策結盟高速運作下，提前完成逐條辯論與法案表決。總理柏納也在第一時間恭賀，稱其為達成目標的「決定性一步」。

政治鬥爭激烈角力，街頭鬥爭也同時登場。法國工會11日舉行第7場反年改全國示威，抗議年改法案。根據內政部資料指出，11日全國共有36萬8000人上街；法國總工會數字則為100萬人，為自1月19日反年改社會運動以來人數最低的一次。

但法國民主工會聯盟秘書長貝爾傑告訴媒體：「或許街頭的人比較少，但內心的憤怒卻更多。」

11日抗爭行動爆發更多衝突。巴黎遊行一開始就有示威者向警方投擲各種物品、焚燒垃圾桶、砸破商家櫥窗等；遊行在巴士底廣場時也一度暫停，好讓警方夾擊上百名激進抗議者所組成的集團，至傍晚時分共有32人遭逮捕。

參與者心態也逐漸悲觀，44歲的公務員里耶里尼向世界報表示，「抗爭的結果看來已經注定，法案一定會通過，不擇手段」；其丈夫斐德希克則說：「不幸地，這些行動看來無法改變在上位者。但我們應該到場，至少抗議對勞工、反對者和人民的長期輕蔑。」

年金改革法案包括將法定退休年齡從62歲延後至64歲、領取全額退休金 而將繳納分攤額增加至43年度的時程提前、取消公務人員與國家級機構員工的特殊退休制度等，引發全國人民不滿。