以色列史上最大示威 50萬人上街嗆政府擴權
50萬以色列民眾11日走上全國各地街頭，反對以國總理內唐亞胡強推的司法改革案，以國「國土報」稱為以色列史上的「最大規模示威」。曾任總理的在野領袖拉皮德在當天一場集會中警告，以色列正面臨「最大危機」。
反政府強推司改案遊行，截至11日已連10周不歇。主辦單位表示，當天全國有50萬示威者上街，大城特拉維夫就有約20萬人現身，北部的海法也有創紀錄的5萬人，很多人帶著國旗。英國廣播公司（BBC）形容當天各地的抗議活動「空前熱鬧」直到深夜，示威者將街道擠得水洩不通。
拉皮德示警該國正面臨一場前所未見的危機，「一波恐怖主義正向我們襲來、我們的經濟崩潰中、資本正在外逃」。他說，伊朗10日剛和沙烏地簽署復交協議，內唐亞胡政府此刻唯一關心的卻是摧毀以色列民主。
內唐亞胡宣稱，其司改計畫將抑制法院權力，「恢復政府各部門間的平衡」，並指控政敵煽動抗議活動。
反對人士則認為，相關計畫讓政府對選拔法官擁有決定性的影響力，並限縮最高法院抗衡行政和立法權的能力，使以色列的司法制度政治化，恐導致出現威權政府。
該案正在國會審議表決。鑑於內唐亞胡領導的強硬派政府此前尋求調動特拉維夫區警察首長伊賽德，因此他11日著警察制服穿過集會活動時，抗議人士報以掌聲，成為這次引人注目的場景。該提案此前被以檢察總長擋下。
內唐亞胡政府內部對伊賽德職位調動的意見相左值得關注。此事適值外界預料以色列可能出現憲政危機，一旦內部未就前述司改案達成妥協，涉及該危機的文官與軍警等安全部隊，將無法接受來自內唐亞胡政府下的命令。
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