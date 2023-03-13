以色列史上最大示威 50萬人上街嗆政府擴權

以色列示威者走上首都特拉維夫街頭，反對司法改革案。（路透）

50萬以色列 民眾11日走上全國各地街頭，反對以國總理內唐亞胡強推的司法改革案，以國「國土報」稱為以色列史上的「最大規模示威」。曾任總理的在野領袖拉皮德在當天一場集會中警告，以色列正面臨「最大危機」。

反政府強推司改案遊行 ，截至11日已連10周不歇。主辦單位表示，當天全國有50萬示威者上街，大城特拉維夫就有約20萬人現身，北部的海法也有創紀錄的5萬人，很多人帶著國旗。英國廣播公司（BBC）形容當天各地的抗議活動「空前熱鬧」直到深夜，示威者將街道擠得水洩不通。

拉皮德示警該國正面臨一場前所未見的危機，「一波恐怖主義正向我們襲來、我們的經濟崩潰中、資本正在外逃」。他說，伊朗10日剛和沙烏地簽署復交協議，內唐亞胡政府此刻唯一關心的卻是摧毀以色列民主。

內唐亞胡宣稱，其司改計畫將抑制法院權力，「恢復政府各部門間的平衡」，並指控政敵煽動抗議活動。

反對人士則認為，相關計畫讓政府對選拔法官擁有決定性的影響力，並限縮最高法院抗衡行政和立法權的能力，使以色列的司法制度政治化，恐導致出現威權政府。

該案正在國會審議表決。鑑於內唐亞胡領導的強硬派政府此前尋求調動特拉維夫區警察 首長伊賽德，因此他11日著警察制服穿過集會活動時，抗議人士報以掌聲，成為這次引人注目的場景。該提案此前被以檢察總長擋下。