我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗外長稱已與美國達成換囚協議 華府否認

洛杉磯男弒母後去警局投案 母證實是華裔

3/13起日本口罩全面鬆綁 百貨、大眾運輸等員工將續戴

中央社／東京12日綜合外電報導
日本將從3月13日起全面解除口罩規範。不過考量到消費者對染疫的顧慮，包括百貨、大眾運輸等業者，仍會要求工作人員戴口罩。（Getty Images）
日本將從3月13日起全面解除口罩規範。不過考量到消費者對染疫的顧慮，包括百貨、大眾運輸等業者，仍會要求工作人員戴口罩。（Getty Images）

日本將從3月13日起全面解除口罩規範，不論室內外，個人可自行判斷是否需要戴口罩。不過，考量到消費者對染疫的顧慮，包括百貨、大眾運輸等業者，仍會要求工作人員戴口罩。

日本時事通信社報導，經營零售、大眾運輸及娛樂設施等的各家公司，原則上從3月13日起就不會再要求消費者戴口罩。不過，顧慮到仍有消費者擔心感染COVID-19，也有不少公司要求會跟消費者接觸的工作人員繼續戴上口罩。

日本高島屋及松屋等大型百貨公司，將從3月13日取消對來店顧客的口罩佩戴要求；各便利商店及大型賣場，也幾乎採取同樣因應作為；JR東日本公司等主要鐵道公司，將不會在站內及車廂內播放呼籲戴口罩的廣播。

不過，經營百貨公司的三越伊勢丹控股公司表示，為了消費者及工作人員本身的安心及安全，將繼續要求工作人員戴口罩；這樣的想法在百貨業界占多數。

各便利商店內的消毒液、體溫測量機及塑膠簾等，目前看來仍會繼續放置，一名超商相關人士就說，在日本政府調降COVID-19在傳染病法上分類的5月前，「店內樣貌幾乎不會改變」。

另一方面，營運東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的東方樂園公司（Oriental Land），配合業界團體指引修改，包含工作人員在內，都由個人自行判斷要不要戴口罩。日本航空（JAL）及全日空（ANA）作法相同。

隨著脫掉口罩的人增加，各業者擔心的是會不會跟持續戴口罩的人發生糾紛。由日本各電影院業者組成的聯合會表示，將會製作「交談時應顧及身旁其他人」等內容的宣導短片，3月13日起在播放電影前播映。

口罩 日本 電影院

上一則

摩爾多瓦警方：俄羅斯幕後操控顛覆集團遭到破獲

下一則

哈利、梅根受邀父王加冕 子女不准去 卡蜜拉孫兒卻可以

延伸閱讀

經典賽／大谷翔平首轟就是3分砲 日7:1勝澳 挺進8強

經典賽／大谷翔平首轟就是3分砲 日7:1勝澳 挺進8強
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
經典賽／日本3連勝率先闖8強 將與澳洲爭分組冠軍

經典賽／日本3連勝率先闖8強 將與澳洲爭分組冠軍
日本雙胞胎姊妹「完全不像」 身高差87公分登金氏紀錄

日本雙胞胎姊妹「完全不像」 身高差87公分登金氏紀錄

熱門新聞

可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。（擷自TikTok）

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

2023-03-09 19:07
日本富士新聞網報導，大丸別莊前社長山田真12日被發現明顯死亡，疑似是輕生身亡。（取材自日本ANN NEWS的YouTube官方頻道）

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

2023-03-12 09:10
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
智利首都聖地牙哥的主要機場8日驚傳劫匪企圖犯案而引發槍戰，最終雖未讓匪徒得逞，但仍造成雙方各1人死亡。(路透)

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

2023-03-08 20:06

超人氣

更多 >
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴

矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散